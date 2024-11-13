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Испания
13 ноября 2024, 01:38 |
76
0

Реал хочет подписать лучшего игрока в мире в 2025. Но есть большое условие

Обладатель Золотого мяча Родри может покинуть «Манчестер Сити»

13 ноября 2024, 01:38 |
76
0
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире в 2025. Но есть большое условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб уже следующим летом.

По информации испанских СМИ, мадридский «Реал» в 2025 приложит максимум усилий, чтобы подписать Родри. Испанец в свою очередь счастлив в Манчестере и готов рассмотреть уход только если Жузеп Гвардиола покинет команду после завершения текущего сезона.

«Реал» рассматривал трансфер Родри еще прошлым летом, но в итоге отказался от этой идеи из-за стоимости испанца, которая составляет более 130 миллионов евро.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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