Реал хочет подписать лучшего игрока в мире в 2025. Но есть большое условие

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может покинуть английский клуб уже следующим летом.

По информации испанских СМИ, мадридский «Реал» в 2025 приложит максимум усилий, чтобы подписать Родри. Испанец в свою очередь счастлив в Манчестере и готов рассмотреть уход только если Жузеп Гвардиола покинет команду после завершения текущего сезона.

«Реал» рассматривал трансфер Родри еще прошлым летом, но в итоге отказался от этой идеи из-за стоимости испанца, которая составляет более 130 миллионов евро.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.