Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реалу предложили 250 миллионов за суперзвезду. Перес уже отреагировал
Испания
13 ноября 2024, 02:44 |
255
0

Реалу предложили 250 миллионов за суперзвезду. Перес уже отреагировал

Один из саудовских клубов не оставляет попыток приобрести Винисиуса

13 ноября 2024, 02:44 |
255
0
Реалу предложили 250 миллионов за суперзвезду. Перес уже отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации мадридских СМИ, один из саудовских клубов не оставляет попыток подписать Винисиуса Жуниора. «Реал» получил предложение по трансферу на 250 миллионов евро – это рекорд в истории футбола. Однако Флорентино Перес не хочет продавать бразильца в ближайшее время. Убедить президента может только сам Винисиус, если лично запросит трансфер.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

По теме:
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире в 2025. Но есть большое условие
Стало известно место, где проведут финал Межконтинентального кубка
Пророчили большое будущее. 19-летний полузащитник Реала завершил карьеру
Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Теннис | 12 ноября 2024, 19:35 9
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?

Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии

Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12 ноября 2024, 12:58 56
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины

Артем до сих пор страдает от проблем с коленом

ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины
Футбол | 12.11.2024, 23:45
ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины
ФОТО. Левадия отпраздновала чемпионство в Эстонии с флагами Украины
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Футбол | 12.11.2024, 13:21
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12.11.2024, 07:50
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 2
Футбол
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем