Реалу предложили 250 миллионов за суперзвезду. Перес уже отреагировал

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации мадридских СМИ, один из саудовских клубов не оставляет попыток подписать Винисиуса Жуниора. «Реал» получил предложение по трансферу на 250 миллионов евро – это рекорд в истории футбола. Однако Флорентино Перес не хочет продавать бразильца в ближайшее время. Убедить президента может только сам Винисиус, если лично запросит трансфер.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.