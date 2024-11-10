Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей
С 8 до 10 ноября прошли матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо переиграло Полесье (2:1) и продолжает удерживать лидирующую позицию (32 очка).
Второй идет Александрия, набрав столько же пунктов после разгромной победы над Карпатами (3:0).
Продолжает гонку за лидерами донецкий Шахтер, обыгравший Зарю (3:1). Горняки набрали 26 баллов.
Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег, Оболонь (по 9) и Ингулец (6).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 13-й тур
🔹 8 ноября (пятница)
- 15:30. Черноморец – Ворскла – 0:1
- 18:00. Левый Берег – Ингулец – 0:0
🔹 9 ноября (суббота)
- 13:00. ЛНЗ – Оболонь – 0:1
- 15:30. Александрия – Карпаты – 3:0
- 18:00. Колос – Кривбасс – 1:1
🔹 10 ноября (воскресенье)
- 13:00. Верес – Рух – 2:0
- 15:30. Шахтер – Заря – 3:1
- 18:00. Динамо – Полесье – 2:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|12
|10
|2
|0
|29 - 9
|32
|2
|Александрия
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3
|Шахтер Донецк
|12
|8
|2
|2
|31 - 12
|26
|4
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7
|Карпаты Львов
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|8
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|9
|Рух Львов
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|10
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11
|Колос К
|13
|2
|7
|4
|8 - 10
|13
|12
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14
|Левый берег
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
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