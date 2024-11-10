Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке

С 8 до 10 ноября прошли матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Киевское Динамо переиграло Полесье (2:1) и продолжает удерживать лидирующую позицию (32 очка).

Второй идет Александрия, набрав столько же пунктов после разгромной победы над Карпатами (3:0).

Продолжает гонку за лидерами донецкий Шахтер, обыгравший Зарю (3:1). Горняки набрали 26 баллов.

Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег, Оболонь (по 9) и Ингулец (6).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 13-й тур

🔹 8 ноября (пятница)

15:30. Черноморец – Ворскла – 0:1

– 0:1 18:00. Левый Берег – Ингулец – 0:0

🔹 9 ноября (суббота)

13:00. ЛНЗ – Оболонь – 0:1

– 0:1 15:30. Александрия – Карпаты – 3:0

– Карпаты – 3:0 18:00. Колос – Кривбасс – 1:1

🔹 10 ноября (воскресенье)

13:00. Верес – Рух – 2:0

– Рух – 2:0 15:30. Шахтер – Заря – 3:1

– Заря – 3:1 18:00. Динамо – Полесье – 2:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 12 10 2 0 29 - 9 32 2 Александрия 12 10 2 0 21 - 7 32 3 Шахтер Донецк 12 8 2 2 31 - 12 26 4 Полесье 12 6 4 2 20 - 10 22 5 Кривбасс 12 5 4 3 13 - 11 19 6 ЛНЗ Черкассы 13 5 3 5 15 - 18 18 7 Карпаты Львов 13 5 3 5 15 - 17 18 8 Верес 13 3 6 4 14 - 16 15 9 Рух Львов 12 3 6 3 16 - 9 15 10 Заря 13 5 0 8 13 - 17 15 11 Колос К 13 2 7 4 8 - 10 13 12 Ворскла 13 3 4 6 12 - 18 13 13 Черноморец 13 3 3 7 8 - 14 12 14 Левый берег 13 2 3 8 4 - 17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6 - 26 9 16 Ингулец 13 0 6 7 9 - 23 6 Полная таблица

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