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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 10 ноября 2024, 23:35
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0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке

В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей

10 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 10 ноября 2024, 23:35
420
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
ФК Динамо

С 8 до 10 ноября прошли матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо переиграло Полесье (2:1) и продолжает удерживать лидирующую позицию (32 очка).

Второй идет Александрия, набрав столько же пунктов после разгромной победы над Карпатами (3:0).

Продолжает гонку за лидерами донецкий Шахтер, обыгравший Зарю (3:1). Горняки набрали 26 баллов.

Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег, Оболонь (по 9) и Ингулец (6).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 13-й тур

🔹 8 ноября (пятница)

  • 15:30. Черноморец – Ворскла – 0:1
  • 18:00. Левый Берег – Ингулец – 0:0

🔹 9 ноября (суббота)

  • 13:00. ЛНЗ – Оболонь – 0:1
  • 15:30. Александрия – Карпаты – 3:0
  • 18:00. Колос – Кривбасс – 1:1

🔹 10 ноября (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Рух – 2:0
  • 15:30. Шахтер – Заря – 3:1
  • 18:00. Динамо – Полесье – 2:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 12 10 2 0 29 - 9 32
2 Александрия 12 10 2 0 21 - 7 32
3 Шахтер Донецк 12 8 2 2 31 - 12 26
4 Полесье 12 6 4 2 20 - 10 22
5 Кривбасс 12 5 4 3 13 - 11 19
6 ЛНЗ Черкассы 13 5 3 5 15 - 18 18
7 Карпаты Львов 13 5 3 5 15 - 17 18
8 Верес 13 3 6 4 14 - 16 15
9 Рух Львов 12 3 6 3 16 - 9 15
10 Заря 13 5 0 8 13 - 17 15
11 Колос К 13 2 7 4 8 - 10 13
12 Ворскла 13 3 4 6 12 - 18 13
13 Черноморец 13 3 3 7 8 - 14 12
14 Левый берег 13 2 3 8 4 - 17 9
15 Оболонь 13 2 3 8 6 - 26 9
16 Ингулец 13 0 6 7 9 - 23 6
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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