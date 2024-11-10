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Премьер-лига
Динамо Киев
10.11.2024 18:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:59
280
18

На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем

Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве

10 ноября 2024, 19:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:59
280
18
На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Динамо» – «Полесье» – 2:1

Голы: Ванат (22), Ярмоленко (27, пенальти) – Гуцуляк (86)

Предупреждения: Попов (66) – Михайличенко (39), Смоляков (45), Тейлор (82), Бабенко (91)

Удаление: Михайличенко (45, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 88), Бражко, Ярмоленко (Михавко, 88), Шапаренко (Рубчинский, 65), Буяльский, Ванат (Герреро, 65), Кабаев (Волошин, 65)

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев (Венделл, 61), Мельниченко (Крушинский, 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев, 78), Луифер (Тейлор, 46)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Ингулец отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 18
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bolelschik
Соперникам Динамо теперь нужно удаляться, в большинстве Динамо играет гораздо хуже. 
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+2
Умник
С победой.
Жаль гереро забил с офсайда.
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+1
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Перець
Як би там не було рахунок на табло 1 місце займаєм так ,що все добре 
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0
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_Quantum19_
У ворота "Металіста" ліві пенальті ставити слабо, а у ворота "Динамо" в суддів що, водичка по колінках тече лише від однієї думки про це?????
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-1
Remark
Вітаю Динамо з НЕ ганебною перемогою, на відміну від щурячої!
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-1
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SamojlovS
Та ладно, все ж вітаю киян з очками. ПС. Тільки прохання - вчіться грати в європейський футбол, хочеться, щоб хтось і в єврокубках допомагав " роялі таскати". 
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-2
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Отаман
Фк гуньдяй суркіса та медведчука не зможе, суддя допоможе. Ніколи такого не було, і ось знову🥳
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-2
Игорь
Рагульё дырявое в большинстве еле отскочило 😂 хоть бы у орбанов после игры спросили ,как наказывать в таких ситуациях 😂 калечи блт
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-2
apepa
динама никогда не выигрывала своими силами. Приходицца всегда судеек звать на помощь. 
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-2
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Frank Piter
Удаление+пенальти решили исход матча. Кто там, кстати, про Шахтер вякал? Что, мол, те с помощью судьи у Зари выиграли. 
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-5
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