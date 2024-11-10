На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Динамо» – «Полесье» – 2:1
Голы: Ванат (22), Ярмоленко (27, пенальти) – Гуцуляк (86)
Предупреждения: Попов (66) – Михайличенко (39), Смоляков (45), Тейлор (82), Бабенко (91)
Удаление: Михайличенко (45, вторая желтая карточка)
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик (Караваев, 88), Бражко, Ярмоленко (Михавко, 88), Шапаренко (Рубчинский, 65), Буяльский, Ванат (Герреро, 65), Кабаев (Волошин, 65)
«Полесье»: Волынец, Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев (Венделл, 61), Мельниченко (Крушинский, 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев, 78), Луифер (Тейлор, 46)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)
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