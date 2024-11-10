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Премьер-лига
Динамо Киев
10.11.2024 18:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 22:40 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:48
627
3

ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Полесьем (2:1)

10 ноября 2024, 22:40 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:48
627
3
ШОВКОВСКИЙ: «Давайте посчитаем, сколько мы играем через два дня на третий»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После завершения встречи главный тренер бело–синих Александр Шовковский провел пресс–конференцию:

– Поздравляю наших болельщиков с очень важной победой. Мы прекрасно понимали, что наш соперник готовился к матчу неделю, а мы играли через два дня на третий. Провели непростой матч в четверг, играя почти 75 минут в меньшинстве, потратили очень много сил, и полноценного времени на восстановление у нас не было, потому что только вчера вернулись в Киев.

Поэтому мы предполагали такое течение событий и готовили команду к очень непростой игре. Понимали, что будет непросто, поэтому на первый план выходила игровая дисциплина, организация игры. В концовке игры мы сами почувствовали и увидели, что сил нам было недостаточно.

– Оцените игру ваших центральных защитников.

– Я всегда буду защищать своих игроков, даже если я недоволен их действиями. Могу сказать, что игроки должны играть более спокойно, надежно, принимая более правильные решения и действовать более уверенно.

– В первом тайме вашей команде удалось получить комфортное преимущество, но потом, когда команда играла в большинстве, возникли определенные проблемы с креативом. У вашей команды есть проблемы с игрой первым номером?

– У нашей команды есть проблемы с восстановлением в таком плотном графике, а также с логистикой.

– Прокомментируйте эпизод, в котором предупреждение получил Попов.

– Футбол – игра контактная. Они должны действовать определенным образом, но при этом соблюдать осторожность. Видимо, сказалось то, что он много пропустил из-за повреждений, так же, как и Ярмоленко. Он всегда говорит «все нормально», но я заметил, что он уже устал. Поэтому мы должны были перестроиться на игру в три защитника, поднимать выше Дубинчака, Караваев должен был действовать справа вместе с Волошиным. Это уже было в конце игры, хотя мы должны это делать с начала второго тайма.

Безусловно, когда есть усталость, нагрузка, мы никогда не поднимемся до уровня своих ожиданий. Мы упадем до того, как команда готова, как она принимает решение, под нагрузкой, под адреналином, под давлением, они будут делать то, что делают всегда. Во время тренировок я всегда подчеркиваю правильное принятие решений. Но для этого нужно быть свежими, иметь хорошие физические кондиции. Я не могу сказать, что их у команды нет, но давайте посчитаем, сколько игр мы играем через два дня на третий или через три на четвертый – после матча с «Оболонью» мы сыграли «Ромой», «Шахтером», «Ворсклой», «Ингульцом», потом уехали в Гамбург, наконец-то сыграли здесь. Возможно это нормальный график, когда для команды созданы нормальные логистические условия. А когда ты проводишь в пути по 18 – 20 часов… Поэтому мы часто прибегаем к ротации, иногда я заменяю игроков для того, чтобы они были свежее в следующем матче.

– Если есть такая проблема, почему «Динамо» играет еврокубковые матчи в Германии? Не проще ли было бы играть в ближнем зарубежье – Польше или Румынии?

– Откровенно говоря, этим вопросом занимался не я. Безусловно, логистика нам не дает дополнительных преимуществ – это однозначно.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
45’
Богдан Михайличенко (Полесье) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Александр Шовковский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Editor
Зараз ті, хто не на фронті повинні працювати на повну потужність. Розкажіть про втому тим, хто третій рік в окопах. Вам дозволили жити в безпеці. Якщо тут важко, йдіть туди.
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Demid Romanchik
0-4 Венграм...Пиз..ц
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Nina Sova
хватит ныть! делай ротацию. не вози на ЛЕ лидеров
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