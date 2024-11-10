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Премьер-лига
Динамо Киев
10.11.2024 18:00 – FT 2 : 1
Полесье
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Англия
10 ноября 2024, 20:05 |
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0

Динамо – Полесье – 2:1. Лидеры проиграли тайм в большинстве. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ 2024/25

10 ноября 2024, 20:05 |
1211
0
Динамо – Полесье – 2:1. Лидеры проиграли тайм в большинстве. Видео голов

10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Динамо – Полесье – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) – Гуцуляк, 86

Удаление: Михайличенко, 45

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ванат, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Ярмоленко, 27 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Гуцуляк, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
45’
Богдан Михайличенко (Полесье) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Богдан Михайличенко удаление (красная карточка) пенальти Андрей Ярмоленко Алексей Гуцуляк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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