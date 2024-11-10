Динамо Киев

Динамо – Полесье – 2:1. Лидеры проиграли тайм в большинстве. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ 2024/25
10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.
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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
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УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября
Динамо – Полесье – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) – Гуцуляк, 86
Удаление: Михайличенко, 45
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ванат, 22 мин.
ГОЛ! 2:0 Ярмоленко, 27 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Гуцуляк, 86 мин.
События матча
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