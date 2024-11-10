Динамо Киев

10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Динамо – Полесье – 2:1 (матч продолжается)



Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) – Гуцуляк, 86

Удаление: Михайличенко, 45

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ванат, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Ярмоленко, 27 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Гуцуляк, 86 мин.