Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 10 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

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Динамо

Выступления «Динамо» в этом сезоне можно четко разделить на три части. В первой, квалификации к Лиге чемпионов, команда выглядела уверенно и серьезно, казалось, только случайность помешала киевлянам квалифицироваться в основной этап ЛЧ.

Вторая часть – это игра в основном раунде Лиги Европы. Там «Динамо» выглядит ужасно, проиграв четыре игры из четырех, не забив ни одного очка и занимая последнее место в общей турнирной таблице. Причем еще и последнюю игру проиграли даже не какому-то европейскому середняку, а венгерскому «Ференцварошу», за всеми раскладами, вполне проходимому сопернику. Однако раннее удаление Владислава Дубинчака не позволило зацепиться даже за ничью.

И третья часть – выступления в чемпионате Украины. Здесь у киевлян все отлично, в 11 матчах добыто девять побед и только в играх против «Руха» и «Шахтера» были потеряны очки. Как следствие, «бело-синие» делят первое место с «Александрией», у которой такие же показатели (и которая, кстати, успела сместить подопечных Шовковского на второе место, победив в своем матче львовские «Карпаты»).

Поможет своей команде восстановившийся от повреждения центрбек Денис Попов, уже выходивший на замену в матче с «Ференцварошем».

Полесье

А «Полесье» в последних играх сдало. Команда вовремя избавилась от бремени в виде еврокубковых матчей и теперь играет только на внутренней арене, но все равно далека от борьбы за чемпионство.

В последний раз подопечные Ашура побеждали еще 6 октября, когда одолели «Ворсклу» со счетом 2:1. после этого были ничьи с не самыми сильными «Левым берегом» и «Колосом» и поражение от «Александрии».

Поражение от «полиграфов» стала минимальным и, в принципе, вполне возможно, что стало незаслуженным. На последних минутах житомирская команда претендовала на пенальти в ворота соперника, арбитр пересматривал эпизод, но не увидел нарушения, однако представитель УАФ Никола Риццоли признал, что в данном эпизоде ​​главный судья ошибся. После этого клуб отправил письмо в УАФ с требованием наказать главного судью того матча Александра Шандора и видеоассистента Романа Блавацкого.

До конца года не сможет играть вице-капитан Сергей Чоботенко, которому удалили грыжу.

Также стоит отметить, что на игру выкуплены все билеты, которые были в продаже.

Статистика встреч

Команды провели между собой, по данным сайта УПЛ, три матча, дважды сильнее было «Динамо» и однажды победило «Полесье».

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Виалле, Смоляков – Бабенко, Таллес – Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко – Пайшао

Прогноз на противостояние

Все же киевляне, в отличие от еврокубков, в чемпионате выглядят гораздо увереннее и должны забирать свои три очка.