В воскресенье, 10-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского возвращается на внутреннюю арену на фоне очередной обескураживающей неудачи в еврокубках. Однако тут у «Динамо» тоже легкой прогулки не будет – центральный матч тура, оппонентом по которому станет стая голодных к добытым баллам «волков». Футболисты Имада Ашура не побеждали уже три игры чемпионата подряд, поэтому очередная неудача выбьет их из чемпионской гонки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.