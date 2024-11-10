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Премьер-лига
Динамо Киев
10.11.2024 18:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 09:53 |
141
1

Динамо Киев – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2024, 09:53 |
141
1
Динамо Киев – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 10-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского возвращается на внутреннюю арену на фоне очередной обескураживающей неудачи в еврокубках. Однако тут у «Динамо» тоже легкой прогулки не будет – центральный матч тура, оппонентом по которому станет стая голодных к добытым баллам «волков». Футболисты Имада Ашура не побеждали уже три игры чемпионата подряд, поэтому очередная неудача выбьет их из чемпионской гонки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
10 ноября 2024 -
18:00
Полесье
Победа Динамо 1.63 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Ингулец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Burevestnik
нічия 2:2 на користь Шахтаря...
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