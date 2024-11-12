Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги

Вышло на финишную прямую соперничество в Первой лиге, где определяются команды, которые будут в следующем году соревноваться в чемпионской группе и в группе выбывания.

Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua назвал клубы, которые получат прямые путевки в УПЛ:

«На первом этапе есть определенная неопределенность в борьбе за попадание в главный квартет в группе A. На последний пропуск претендуют «Металлист» и «Минай», которые сыграют между собой в следующем туре. Я отдаю предпочтение харьковской команде из-за более сбалансированного состава.

Что касается распределения мест после завершения сезона, то склоняюсь к тому, что прямые путевки в Премьер-лигу завоюют «Металлист 1925» и «Эпицентр», а в переходных поединках с аутсайдерами УПЛ примут участие «Агробизнес» и ЮКСА.

Хотя многое будет зависеть от того, как команды поработают зимой на трансферном рынке и проведут ли качественную подготовку. Но думаю, что кардинальных изменений на финише не следует ожидать».