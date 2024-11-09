ВАН ЛЕУВЕН: «Отличная комбинация Юрченко и Борячука. Вышел красивый гол»

Главный тренер Металлиста 1925 года Патрик ван Леувен проанализировал матч Первой лиги против Виктории Сумы (1:0):

«Хочу сказать, что наша команда выглядела хорошо. У нас было всего несколько дней для подготовки к поединку против Виктории. Попробовали все делать с отдачей на 100%, чтобы быть готовыми к матчу. Мы знали, что Виктория – это сложный соперник, который тоже будет стремиться победить, они тоже демонстрируют желание играть в футбол. У них была хорошая мотивация после успеха в Кубке Украины.

Следовательно, мы понимали, что в этом матче будет сложно. Первый тайм это подтвердил, он получился 50 на 50. У обеих команд было мало шансов, чтобы забить.

Во втором тайме нам удалось открыть счет после отличной комбинации в исполнении Юрченко и Борячука. Получился хороший и красивый гол. До финального свистка мы придерживались своей структуры игры, а у игроков было достаточно сил, чтобы после финального свистка получить результат в нашу пользу».