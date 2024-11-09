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Первая лига
Виктория Сумы
08.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 06:07 | Обновлено 09 ноября 2024, 06:21
302
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Отличная комбинация Юрченко и Борячука. Вышел красивый гол»

Главный тренер Металлиста 1925 проанализировал матч против Виктории

09 ноября 2024, 06:07 | Обновлено 09 ноября 2024, 06:21
302
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Отличная комбинация Юрченко и Борячука. Вышел красивый гол»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Главный тренер Металлиста 1925 года Патрик ван Леувен проанализировал матч Первой лиги против Виктории Сумы (1:0):

«Хочу сказать, что наша команда выглядела хорошо. У нас было всего несколько дней для подготовки к поединку против Виктории. Попробовали все делать с отдачей на 100%, чтобы быть готовыми к матчу. Мы знали, что Виктория – это сложный соперник, который тоже будет стремиться победить, они тоже демонстрируют желание играть в футбол. У них была хорошая мотивация после успеха в Кубке Украины.

Следовательно, мы понимали, что в этом матче будет сложно. Первый тайм это подтвердил, он получился 50 на 50. У обеих команд было мало шансов, чтобы забить.

Во втором тайме нам удалось открыть счет после отличной комбинации в исполнении Юрченко и Борячука. Получился хороший и красивый гол. До финального свистка мы придерживались своей структуры игры, а у игроков было достаточно сил, чтобы после финального свистка получить результат в нашу пользу».

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Металлист 1925 Патрик ван Леувен Владлен Юрченко Андрей Борячук
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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