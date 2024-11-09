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Первая лига
Виктория Сумы
08.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 08:25
81
0

ВИДЕО. Первая лига. Победа Металлиста 1925. Нули в матче Кременя и Полтавы

Смотрите видеообзоры матчей 16-го тура Первой лиги Украины

09 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 08:25
81
0
ВИДЕО. Первая лига. Победа Металлиста 1925. Нули в матче Кременя и Полтавы
ФК Металлист 1925

8 ноября состоялись первые матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В домашнем матче «Кремень» не сумел обыграть клуб «Полтава». Финальный счет встречи – 0:0.

Харьковский «Металлист 1925» минимально триумфовал над командой «Виктория». Решающий мяч забил нападающий Андрей Борячук.

Первая лига. 16-й тур, 8 ноября

«Кремень» – «Полтава» – 0:0

«Виктория» – «Металлист 1925» – 0:1

Гол: Борячук, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
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Первая лига Украины Кремень Кременчуг Полтава Металлист 1925 Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Андрей Борячук
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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