08.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига09 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 08:25
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ВИДЕО. Первая лига. Победа Металлиста 1925. Нули в матче Кременя и Полтавы
Смотрите видеообзоры матчей 16-го тура Первой лиги Украины
09 ноября 2024, 08:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 08:25
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8 ноября состоялись первые матчи 16-го тура Первой лиги Украины.
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В домашнем матче «Кремень» не сумел обыграть клуб «Полтава». Финальный счет встречи – 0:0.
Харьковский «Металлист 1925» минимально триумфовал над командой «Виктория». Решающий мяч забил нападающий Андрей Борячук.
Первая лига. 16-й тур, 8 ноября
«Кремень» – «Полтава» – 0:0
«Виктория» – «Металлист 1925» – 0:1
Гол: Борячук, 58
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
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