Украина. Первая лига08 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
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Первая лига. Нули Кремня и Полтавы, Металлист 1925 победил в гостях
8 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги
08 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
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8 ноября состоялись два матча 16-го тура Первой лиги Украины.
«Кремень» и «Полтава» сильнейшего не выявили – матч закончился со счетом 0:0.
В другом матче тура встретились «Виктория» и «Металлист 1925». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Борячук на 58-й минуте.
Первая лига Украины, 16-й тур. 8 ноября
Кремень – Полтава – 0:0
Виктория – Металлист 1925 – 0:1
Гол: Борячук, 58
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