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Украина. Первая лига
08 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
115
0

Первая лига. Нули Кремня и Полтавы, Металлист 1925 победил в гостях

8 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги

08 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
115
0
Первая лига. Нули Кремня и Полтавы, Металлист 1925 победил в гостях
ФК Виктория Сумы

8 ноября состоялись два матча 16-го тура Первой лиги Украины.

«Кремень» и «Полтава» сильнейшего не выявили – матч закончился со счетом 0:0.

В другом матче тура встретились «Виктория» и «Металлист 1925». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Борячук на 58-й минуте.

Первая лига Украины, 16-й тур. 8 ноября

Кремень – Полтава – 0:0

Виктория – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Борячук, 58

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кремень Кременчуг Виктория Сумы Металлист 1925 Полтава
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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