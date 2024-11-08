Первая лига. Нули Кремня и Полтавы, Металлист 1925 победил в гостях

8 ноября состоялись два матча 16-го тура Первой лиги Украины.

«Кремень» и «Полтава» сильнейшего не выявили – матч закончился со счетом 0:0.

В другом матче тура встретились «Виктория» и «Металлист 1925». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Борячук на 58-й минуте.

Первая лига Украины, 16-й тур. 8 ноября

Кремень – Полтава – 0:0

Виктория – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Борячук, 58