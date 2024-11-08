08.11.2024 13:00 - : -
Украина. Первая лига08 ноября 2024, 12:00 |
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Кремень – Полтава, Виктория – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги
08 ноября 2024, 12:00 |
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8 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 16-й тур, 8 ноября
- 12:00. Кремень Кременчуг – Полтава
- 13:00. Виктория Сумы – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица
12:00. Кремень Кременчуг – Полтава
13:00. Виктория Сумы – Металлист 1925 Харьков
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