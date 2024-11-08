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Первая лига
Виктория Сумы
08.11.2024 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 ноября 2024, 12:00 |
203
0

Кремень – Полтава, Виктория – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги

08 ноября 2024, 12:00 |
203
0
Кремень – Полтава, Виктория – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
ФК Виктория Сумы

8 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 16-й тур, 8 ноября

  • 12:00. Кремень Кременчуг – Полтава
  • 13:00. Виктория Сумы – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица

12:00. Кремень Кременчуг – Полтава

13:00. Виктория Сумы – Металлист 1925 Харьков

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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