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  4. БОРЯЧУК: «Голевая комбинация с Юрченко – это была импровизация»
Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 07:46
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0

БОРЯЧУК: «Голевая комбинация с Юрченко – это была импровизация»

Форвард Металлиста 1925 стал автором единственного гола в матче с Викторией

09 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 09 ноября 2024, 07:46
181
0
БОРЯЧУК: «Голевая комбинация с Юрченко – это была импровизация»
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Нападающий Металлиста 1925 Андрей Борячук после матча Первой лиги против Виктории Сумы (1:0) рассказал о своих впечатлениях от этого поединка, игре на новой позиции и благодаря чему удалось забить зрелищный победный гол

– Матч против Виктории, кажется, был не таким уж простым?

– Да, матч был действительно непростым. Перед нами предстал хороший соперник. Футболисты Виктории были хорошо готовы физически к этому матчу, у них есть игроки с опытом, поэтому игра была сложной. Они выглядели неплохо, создавали моменты, но забили мы. Действовали на поле, соблюдая собственную игровую концепцию, благодаря чему нам удалось победить.

– Как вообще можешь оценить поединок?

– Был хороший матч, с хорошим соперником. Поэтому мне кажется, что это было неплохое противостояние. Виктории нужно было побеждать, чтобы попасть в топ-четверку. А мы в каждом матче стремимся выходить на футбольное поле и выигрывать.

– Твой победный гол оказался очень зрелищным. Не часто можно увидеть, когда две предголевые передачи отдаются пятками. Нарабатывали такую ​​комбинацию с Юрченко?

– Так получилось, что мой гол оказался победным. Это хорошо, точно так же, как хорошо то, что команда победила, но нужно еще чаще использовать свои моменты и забивать. Могу заметить, что были возможности забивать у Ари, других игроков. У нас были очень неплохие предпосылки, чтобы забивать больше одного гола. Что касается голевой комбинации, это была импровизация, конечно, но ощущение партнера и уровень партнера, понимание им футбола, дает возможность реализовать такие комбинации в игре.

– В этом сезоне ты выступаешь преимущественно на фланге атаки, а не на острие. Уже привык к этой позиции?

– Да, сейчас я играю на позиции левого нападающего или вингера. Уже привык к этой позиции, тренер видит меня здесь. Я считаю, что мне удается неплохо здесь играть, хотя конечно нужно играть еще лучше, я требую от себя еще прогрессировать. Играя на этой позиции, есть где добавлять как в тактическом, так и в физическом плане. Атакуя с фланга, совсем другие задачи и качества нужно использовать, чем когда играешь на острие. Сейчас должен исполнять больше дриблинга, больше бегать, чем когда играл в центре атаки. Здесь нужно двигаться и вперед, и назад. Поэтому уже привык, спасибо тренеру, что он мне доверяет и видит на этой позиции. Я же делаю все от себя должное, чтобы приносить пользу команде, чтобы мы могли побеждать.

– Команда не очень удачно начала сезон, но сейчас удалось прийти в 5-матчевую выигрышную серию, где, к тому же, удается не пропускать мячи в собственные ворота. Благодаря чему это стало возможным?

– Я очень рад, что мы прервали неудачную серию и сейчас продолжаем беспроигрышную и победную серии. Это стало возможным благодаря всем составляющим: коллективу, тренерскому штабу, видению игры, всем изменениям, происходящим в команде. Важно то, что нам предлагает тренерский штаб, то, как мы тренируемся, что происходит на футбольном поле во время игры. Мы выполняем то, что от нас требует тренер, поэтому мы прогрессируем и эта работа приносит свои плоды. Хотя есть еще куда расти, за что бороться. Мы соревнуемся за то, чтобы быть в топ-четверке, чтобы занять первое место, как в нашей группе, так и в целом в этом чемпионате. Также я хочу поблагодарить всех наших болельщиков, особенно тех людей, которые находятся в Харькове, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Эта поддержка для нас действительно важна и является еще одной ключевой составляющей наших успехов.

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Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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