ФОТО. Андрей Шевченко встретился с друзьями. Каладзе был среди них
Легенда украинского футбола показал с кем провел «чудесный вечер»
Президент Украинской федерации футбола Андрей Шевченко поделился тёплым фото в сторис.
На своей странице в Instagram легендарный нападающий поделился кадром со встречи футболистов и тренеров «Милана» начала 2000-х.
На снимке запечатлены Карло Анчелотти, Массимо Амброзини, Кристиан Брокки, Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло и Каха Каладзе.
«Прекрасный вечер в кругу друзей», – написал Шевченко.
Напомним, что Каха Каладзе является мэром Тбилиси и генсеком правлящей пророссийской партии «Грузинская мечта».
Неоднократно отличался неоднозначными и скандальными заявлениями.
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