ФОТО. Андрей Шевченко встретился с друзьями. Каладзе был среди них

Президент Украинской федерации футбола Андрей Шевченко поделился тёплым фото в сторис.

На своей странице в Instagram легендарный нападающий поделился кадром со встречи футболистов и тренеров «Милана» начала 2000-х.

На снимке запечатлены Карло Анчелотти, Массимо Амброзини, Кристиан Брокки, Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло и Каха Каладзе.

«Прекрасный вечер в кругу друзей», – написал Шевченко.

Напомним, что Каха Каладзе является мэром Тбилиси и генсеком правлящей пророссийской партии «Грузинская мечта».

Неоднократно отличался неоднозначными и скандальными заявлениями.