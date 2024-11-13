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13 ноября 2024, 01:51 |
187
2

ФОТО. Андрей Шевченко встретился с друзьями. Каладзе был среди них

Легенда украинского футбола показал с кем провел «чудесный вечер»

13 ноября 2024, 01:51 |
187
2
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с друзьями. Каладзе был среди них
Instagram. Андрей Шевченко

Президент Украинской федерации футбола Андрей Шевченко поделился тёплым фото в сторис.

На своей странице в Instagram легендарный нападающий поделился кадром со встречи футболистов и тренеров «Милана» начала 2000-х.

На снимке запечатлены Карло Анчелотти, Массимо Амброзини, Кристиан Брокки, Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло и Каха Каладзе.

«Прекрасный вечер в кругу друзей», – написал Шевченко.

Напомним, что Каха Каладзе является мэром Тбилиси и генсеком правлящей пророссийской партии «Грузинская мечта».

Неоднократно отличался неоднозначными и скандальными заявлениями.

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Андрей Шевченко Карло Анчелотти Массимо Амброзини Филиппо Индзаги Андреа Пирло Каха Каладзе Милан фото lifestyle чемпионат Италии по футболу Кристиан Брокки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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Raien
Каладзе зневажає нас і нашу країну, всі його інтерв'ю - це суміш недоречних іронії та сарказму в наш бік. Соромно було би в одному полі ср*ти сісти з ним. А воно "в колі друзів". Господи, яка ж у нас еліта у всіх сферах життя...
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Demid Romanchik
А где там Каладзе? Или ,чтобы желтуху написать? Справа там Альбертини скорее всего 
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