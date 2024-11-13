ФОТО. Роналду пойдёт по стопам Рейнольдса. Криштиану предлагают купить клуб

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду подбросили идею стать владельцем футбольного клуба.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа заявил, что 39-летний форвард мог бы пойти по стопам Райана Рейдольдса, который стал владельцем «Рексема» и который стал одним из самых известных клубных руководителей мира. Такую же перспективу для Роналду видит и Саа.

В интервью BoyleSports он заявил следующее: «В мире нет лучшего промоутера, чем Криштиану, и он творил бы чудеса в футбольном клубе независимо от уровня.

«Социальные медиа – это огромная машина, и никто не может конкурировать с Криштиану, он – самая большая звезда в мире, и что бы он ни делал на пенсии, люди будут следить за ним.

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«За год он принес «Аль-Насср» еще 20 миллионов подписчиков, и если он решит купить клуб, эта цифра может быть еще больше.

«Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни сразу оказали огромное влияние на «Рексем» и смогли потратить много денег на игроков, и мы видели успех, который они достигли с тех пор.

«Я был бы очень рад быть спортивным директором, если Криштиану Роналду решит купить клуб!».