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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:24 |
4036
0

ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него

Барселона продолжила играть, хотя футболист Црвены Звезды получил травму

06 ноября 2024, 23:24 |
4036
0
ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Маракана в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В середине первого тайма между игрокам произошла потасовка. Барселона продолжала играть после того, как игрок Црвены Звезды получил травму и продолжал лежать на поле.

После того, как мяч окончательно вышел из игры, представители сербского коллектива окружили 17-летнего Ламина Ямала. Рафинья первым подбежал, чтобы защитить Ламина.

ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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