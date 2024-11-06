ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него
Барселона продолжила играть, хотя футболист Црвены Звезды получил травму
6 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Маракана в Белграде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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В середине первого тайма между игрокам произошла потасовка. Барселона продолжала играть после того, как игрок Црвены Звезды получил травму и продолжал лежать на поле.
После того, как мяч окончательно вышел из игры, представители сербского коллектива окружили 17-летнего Ламина Ямала. Рафинья первым подбежал, чтобы защитить Ламина.
ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него
The Red Star Belgrade player tried to bully Lamine Yamal, but Raphinha stepped in right away to protect him.— Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) November 6, 2024
He’s a true leader on the pitch and deserves to always wear the armband pic.twitter.com/JvnFGHtlFU
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