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  4. «Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 12:52 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:54
2984
7

«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ

Некоторые болельщики не согласны, что украинец спас «сливочных» от позора

06 ноября 2024, 12:52 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:54
2984
7
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле все 90 минут и пропустил трижды. При этом 25-летнему футболисту удалось совершить 6 сейвов, что спасло Мадрид от разгромного поражения.

После поединка иностранные болельщики королевского клуба в социальной сети Twitter оценили игру украинца:

H: «Жаль Лунина. Он заменяет Куртуа в худшее время «Реала» с защитниками, которые просто дают соперникам забивать и бить».

∆: «На пресс-конференцию после матча пришлось идти Лунину. Абсолютный позор, такие у нас сейчас капитаны».

MT2: «Кстати, благодаря Лунину мы не пропустили 7 голов».

Alex: «Еще одно унижение дома, а к журналистам выходит Лунин. Столько звезд, но когда «Реал» проигрывает, никто из них не выходит к прессе».

AdRodgz: «Ну, Лунин не Куртуа, но с такой защитой даже Куртуа вместе с Нойером, Буффоном, Ханом и Касильясом не помогут. Парень не может совершить чудо».

Bellingjuan: «Этот матч был намного хуже Эль-Класико. Просто в тот день Лунин не отбил столько голов».

oba young og, PINO: «Если бы не Лунин, игра легко закончилась бы со счетом 1:6».

Daniel Rodriguez: «Спасибо, Лунин. Ты сделал все, что мог».

diana: «Лунин – MVP, он спас нас от 10 пропущенных».

Alilou: «Единственный, кто сегодня играл по-мужски, – это Лунин».

BonJavi: «Некоторые говорят, что Лунин плохой... Сегодня он спас нас от 2 голов. Продолжайте разговоры!»

Но были и те, кто считают Лунина виновным в поражении...

Kobbie Maynoo: «Реал» должен давать возможность Франу Гонсалесу. Андрей Лунин – худшая замена для Куртуа».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 8
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Умник
Дмитро Вербинський ви впевнені що заголовок відповідає змісту?
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+8
Віктор Коробка
Добре, що більшість вболівальників розуміє, що при такому захисті, найнадійніший воротар нічого не зробить. 
  Ну і камінчик в город сайту: вам не здається, що заголовок протиречить змісту?
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+5
serhiy
В коментарях майже всі хвалять Луніна ,а заголовок-"найгірша заміна Курту". )
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+5
pricolist
Автор не полінувався, знайшов десь один коментар поганий про Луніна. Андрій вчора зіграв добре
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+3
Burevestnik
два чи три дні тому цей автор двічі протягом години писав негативні замітки про Трубіна.
сьогодні негативний заголовок про Луніна.
дивно...
чому він так погано до них ставиться? ніби на заказ...  
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+2
SHN
2+2=5 )
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+2
Виктор Попов
Всі, хто невдоволений грою Луніна, в тому числі і автор Вербинський, хай смокчуть прутень. Наразі у "Реала" команди нема. Мбапе бовтається по полю, як гімно у цідилку. Вінісіуса взагалі у третю команду треба відправити, мавпеня більше рученятами розводить, ніж грає. Очевидно, "Реалу" потрібен новий авторитетний тренер, який вправить мізки "звйоздам" і перезавантаження.
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+2
Віталій Ткачук
Андрій нормально зіграв, жодної провини в пропущених голах немає. Він не винен що захисники і опорники не допрацьовують.
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0
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