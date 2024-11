«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» Мадрид и «Милан». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле все 90 минут и пропустил трижды. При этом 25-летнему футболисту удалось совершить 6 сейвов, что спасло Мадрид от разгромного поражения.

После поединка иностранные болельщики королевского клуба в социальной сети Twitter оценили игру украинца:

H: «Жаль Лунина. Он заменяет Куртуа в худшее время «Реала» с защитниками, которые просто дают соперникам забивать и бить».

∆: «На пресс-конференцию после матча пришлось идти Лунину. Абсолютный позор, такие у нас сейчас капитаны».

MT2: «Кстати, благодаря Лунину мы не пропустили 7 голов».

Alex: «Еще одно унижение дома, а к журналистам выходит Лунин. Столько звезд, но когда «Реал» проигрывает, никто из них не выходит к прессе».

AdRodgz: «Ну, Лунин не Куртуа, но с такой защитой даже Куртуа вместе с Нойером, Буффоном, Ханом и Касильясом не помогут. Парень не может совершить чудо».

Bellingjuan: «Этот матч был намного хуже Эль-Класико. Просто в тот день Лунин не отбил столько голов».

oba young og, PINO: «Если бы не Лунин, игра легко закончилась бы со счетом 1:6».

Daniel Rodriguez: «Спасибо, Лунин. Ты сделал все, что мог».

diana: «Лунин – MVP, он спас нас от 10 пропущенных».

Alilou: «Единственный, кто сегодня играл по-мужски, – это Лунин».

BonJavi: «Некоторые говорят, что Лунин плохой... Сегодня он спас нас от 2 голов. Продолжайте разговоры!»

Но были и те, кто считают Лунина виновным в поражении...

Kobbie Maynoo: «Реал» должен давать возможность Франу Гонсалесу. Андрей Лунин – худшая замена для Куртуа».

