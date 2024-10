Барселона предложит новый контракт травмированному игроку

20-річний півзахисник іспанської «Барселони» Гаві близький до того, аби підписати новий контракт із клубом. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо, який повідомив, що каталонці зацікавлені у послугах гравця.

Також Романо повідомив, що найближчим часом іспанець відновиться після травми, яку отримав у складі збірної Іспанії ще у 2023 році в кваліфікаційному матчі на Євро-2024 проти Грузії (3:1). У гравця розрив хрестоподібних зв'язок.

Гаві перебуває в структурі «Барселони» з 2015 року. Спочатку гравець виступав за «червоно-синіх» на молодіжному рівні, а згодом підписав професійний контракт.

🔵🔴 Gavi’s return is imminent as Barça staff are prepared to give the green light soon…



…while Barça board are planning to advance in talks over new deal for Gavi as crucial part of the project.



His new contract is among priorities, same for Pedri. pic.twitter.com/e6WIGoVF97