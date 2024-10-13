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Испания
13 октября 2024, 15:12 | Обновлено 13 октября 2024, 15:15
458
0

Барселона предложит новый контракт травмированному игроку

Испанский футболист Гави останется в каталонском клубе

13 октября 2024, 15:12 | Обновлено 13 октября 2024, 15:15
458
0
Барселона предложит новый контракт травмированному игроку
www.fcbarcelona.com. Гави

20-річний півзахисник іспанської «Барселони» Гаві близький до того, аби підписати новий контракт із клубом. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо, який повідомив, що каталонці зацікавлені у послугах гравця.

Також Романо повідомив, що найближчим часом іспанець відновиться після травми, яку отримав у складі збірної Іспанії ще у 2023 році в кваліфікаційному матчі на Євро-2024 проти Грузії (3:1). У гравця розрив хрестоподібних зв'язок.

Гаві перебуває в структурі «Барселони» з 2015 року. Спочатку гравець виступав за «червоно-синіх» на молодіжному рівні, а згодом підписав професійний контракт.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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