Айнтрахт подписал новый контракт с основным голкипером
Договор Кауа Сантоса с клубом рассчитан до лета 2030 года
Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» заключил новый договор с 21-летним бразильским вратарем Кауа Сантосом. На сегодня игрок – ключевой голкипер немецкой команды.
Официальный сайт клуба сообщает, что стороны договорились о подписании контракта до 30 июня 2030 года. Остальные детали сделки не разглашаются.
Сантос является воспитанником академии клуба «Фламенгу». После удачных выступлений в молодежке бразильского клуба, «Айнтракт» в 2023 году приобрел голкипера за 1,6 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кауа отыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах. Только в одном поединке голкипер оставил ворота сухими.
Kauã Santos signs contract extension ✍️— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) October 9, 2024
The goalkeeper has extended his deal at Eintracht Frankfurt until 30 June 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣. 🤩#SGE pic.twitter.com/QmG8N2gOOk
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