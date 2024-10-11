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Германия
11 октября 2024, 05:49 | Обновлено 11 октября 2024, 05:50
59
0

Айнтрахт подписал новый контракт с основным голкипером

Договор Кауа Сантоса с клубом рассчитан до лета 2030 года

11 октября 2024, 05:49 | Обновлено 11 октября 2024, 05:50
59
0
Айнтрахт подписал новый контракт с основным голкипером
IMAGO. Кауа Сантос

Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» заключил новый договор с 21-летним бразильским вратарем Кауа Сантосом. На сегодня игрок – ключевой голкипер немецкой команды.

Официальный сайт клуба сообщает, что стороны договорились о подписании контракта до 30 июня 2030 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Сантос является воспитанником академии клуба «Фламенгу». После удачных выступлений в молодежке бразильского клуба, «Айнтракт» в 2023 году приобрел голкипера за 1,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кауа отыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах. Только в одном поединке голкипер оставил ворота сухими.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Айнтрахт
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