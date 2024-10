Айнтрахт подписал новый контракт с основным голкипером

Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» заключил новый договор с 21-летним бразильским вратарем Кауа Сантосом. На сегодня игрок – ключевой голкипер немецкой команды.

Официальный сайт клуба сообщает, что стороны договорились о подписании контракта до 30 июня 2030 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Сантос является воспитанником академии клуба «Фламенгу». После удачных выступлений в молодежке бразильского клуба, «Айнтракт» в 2023 году приобрел голкипера за 1,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кауа отыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах. Только в одном поединке голкипер оставил ворота сухими.

Kauã Santos signs contract extension ✍️



The goalkeeper has extended his deal at Eintracht Frankfurt until 30 June 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣. 🤩#SGE pic.twitter.com/QmG8N2gOOk