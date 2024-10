Конте признан тренером месяца в Серии А

55-летний итальянский наставник «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером сентября в итальянской Серии А.

Неаполитанцы провели 3 матча в лиге. Сначала победили в выездном матче против «Кальяри» со счетом 4:0, далее была домашняя ничья с «Ювентусом» (0:0) и победа над «Монцей» в гостях (2:0). Кроме того, команда Антонио Конте разгромила «Палермо» в домашнем матче Кубка Италии со счетом 5:0.

Итальянский тренер принял «Наполи» в июне 2024 года. После шести туров неаполитанцы лидируют в чемпионате. На их счету 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

September belonged to Antonio Conte, the Philadelphia Coach of the Month 🏅 pic.twitter.com/VLaBToL1ht