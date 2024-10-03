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  4. Конте признан тренером месяца в Серии А
Италия
03 октября 2024, 17:21 |
236
0

Конте признан тренером месяца в Серии А

Главный тренер Наполи в сентябре с командой не проиграл и не пропускал

03 октября 2024, 17:21 |
236
0
Конте признан тренером месяца в Серии А
sscnapoli.it. Антонио Конте

55-летний итальянский наставник «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером сентября в итальянской Серии А.

Неаполитанцы провели 3 матча в лиге. Сначала победили в выездном матче против «Кальяри» со счетом 4:0, далее была домашняя ничья с «Ювентусом» (0:0) и победа над «Монцей» в гостях (2:0). Кроме того, команда Антонио Конте разгромила «Палермо» в домашнем матче Кубка Италии со счетом 5:0.

Итальянский тренер принял «Наполи» в июне 2024 года. После шести туров неаполитанцы лидируют в чемпионате. На их счету 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Наполи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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