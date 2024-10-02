Гризманн заработал миллионы, но играет в бутсах за 65 евро

Легенда французского футбола и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание бутсами.

Футболисты зарабатывают огромные деньги от поставщиков и производителей спортивного инвентаря, в котором они играют, а для Гризманна на данный момент это не так. У француза был контракт с Puma, послом которой он был, но срок его действия истек.

Гризманн не подписал ни одного контракта после лета и прекращения сотрудничества с Puma, а вместо этого прибег к совершенно неожиданному в современном футболе варианту. Сейчас француз выступает в бутсах, которые стоят 65 евро и продаются в самых обычных торговых сетях.

Его бутсы Decathlon привлекли большое внимание футбольной общественности, поскольку он носил их в мадридском дерби против «Реала» на выходных.

После возвращения в «Атлетико» в 2021 году его зарплата составляет 240 000 евро в неделю или 12,5 млн евро за сезон.