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  4. Гризманн заработал миллионы, но играет в бутсах за 65 евро
Испания
02 октября 2024, 15:55 |
1415
2

Гризманн заработал миллионы, но играет в бутсах за 65 евро

Француз удивил своим выбором экипировки

02 октября 2024, 15:55 |
1415
2
Гризманн заработал миллионы, но играет в бутсах за 65 евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Легенда французского футбола и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание бутсами.

Футболисты зарабатывают огромные деньги от поставщиков и производителей спортивного инвентаря, в котором они играют, а для Гризманна на данный момент это не так. У француза был контракт с Puma, послом которой он был, но срок его действия истек.

Гризманн не подписал ни одного контракта после лета и прекращения сотрудничества с Puma, а вместо этого прибег к совершенно неожиданному в современном футболе варианту. Сейчас француз выступает в бутсах, которые стоят 65 евро и продаются в самых обычных торговых сетях.

Его бутсы Decathlon привлекли большое внимание футбольной общественности, поскольку он носил их в мадридском дерби против «Реала» на выходных.

После возвращения в «Атлетико» в 2021 году его зарплата составляет 240 000 евро в неделю или 12,5 млн евро за сезон.

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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 2
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Грізман патріот - Декатлон це французький бренд масмаркет, і хто сказав що цей роздрібний магазин не заплатив Грізману за цю інформацію, із серії - навіщо платити більше? Більш прикольно буде, якщо бутси не шкіра а звичайна синтетика)
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0
Saar
Аа, це коли в Куртуа кидали речами, то кинули ці бутси. Грізман їх просто підібрав і надів😂😂😂🤣
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