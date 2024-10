Гризманн заработал миллионы, но играет в бутсах за 65 евро

Легенда французского футбола и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание бутсами.

Футболисты зарабатывают огромные деньги от поставщиков и производителей спортивного инвентаря, в котором они играют, а для Гризманна на данный момент это не так. У француза был контракт с Puma, послом которой он был, но срок его действия истек.

Гризманн не подписал ни одного контракта после лета и прекращения сотрудничества с Puma, а вместо этого прибег к совершенно неожиданному в современном футболе варианту. Сейчас француз выступает в бутсах, которые стоят 65 евро и продаются в самых обычных торговых сетях.

Его бутсы Decathlon привлекли большое внимание футбольной общественности, поскольку он носил их в мадридском дерби против «Реала» на выходных.

После возвращения в «Атлетико» в 2021 году его зарплата составляет 240 000 евро в неделю или 12,5 млн евро за сезон.

🚨 Antoine Griezmann is set to leave PUMA after 15 years with the company.



He will join Decathlon and become the face of the brand.



This is why he’s been wearing black boots since the start of the season. pic.twitter.com/ajfh516Ebq