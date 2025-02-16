Испания16 февраля 2025, 05:09 |
7
0
Результативная ничья. Вильярреал и Валенсия поделили очки
Хозяева поля потеряли очки из-за позднего гола
16 февраля 2025, 05:09 |
7
0
В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Валенсией».
Матч принимал Эстадио де ла Серамика в Вияльрреале.
Команды сыграли в результативную ничью со счетом 1:1.
Ла Лига. 24-й тур
Вильярреал – Валенсия – 1:1
Голы: Гуйе, 32 – Садик, 84
Видеообзор матча:
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 февраля 2025, 12:12 4
Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
Футбол | 15 февраля 2025, 23:28 7
Тренер может использовать украинца в нападении
Бокс | 15.02.2025, 06:51
Футбол | 16.02.2025, 01:17
Бокс | 15.02.2025, 06:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2025, 07:15 11
14.02.2025, 08:10
14.02.2025, 22:51 23
15.02.2025, 00:23
15.02.2025, 19:42 11
14.02.2025, 17:35 31
14.02.2025, 15:05 1