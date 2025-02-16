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Испания
16 февраля 2025, 05:09 |
7
0

Результативная ничья. Вильярреал и Валенсия поделили очки

Хозяева поля потеряли очки из-за позднего гола

16 февраля 2025, 05:09 |
7
0
Результативная ничья. Вильярреал и Валенсия поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Валенсией».

Матч принимал Эстадио де ла Серамика в Вияльрреале.

Команды сыграли в результативную ничью со счетом 1:1.

Ла Лига. 24-й тур

Вильярреал – Валенсия – 1:1

Голы: Гуйе, 32 – Садик, 84

Видеообзор матча:

Фото матча:

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Вильярреал Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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