Легендарный экс-игрок Реала может сменить Хаби Алонсо в Байере
Рауль может возглавить Байер в следующем году
Легендарный экс-нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Байера».
Нынешний тренер победителей Бундеслиги Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году, если Карло Анчелотти покинет свой пост.
В настоящее время Рауль занимает должность главного тренера «Реала Кастильи», контракт экс-нападающего с дублем королевского клуба рассчитан до лета 2025-го года.
В своей карьере Рауль выступал за «Реал», «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». За все время испанец сыграл 916 матчей, в которых забил 383 гола и отдал 157 голевых передач.
🚨 NEW: Raúl is on Bayer Leverkusen’s list in case Xabi Alonso leaves next summer. @SPORTBILD pic.twitter.com/C5kpJucSdC— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 19, 2024
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