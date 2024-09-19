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Германия
19 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:57
568
0

Легендарный экс-игрок Реала может сменить Хаби Алонсо в Байере

Рауль может возглавить Байер в следующем году

19 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 19 сентября 2024, 18:57
568
0
Легендарный экс-игрок Реала может сменить Хаби Алонсо в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

Легендарный экс-нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Байера».

Нынешний тренер победителей Бундеслиги Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году, если Карло Анчелотти покинет свой пост.

В настоящее время Рауль занимает должность главного тренера «Реала Кастильи», контракт экс-нападающего с дублем королевского клуба рассчитан до лета 2025-го года.

В своей карьере Рауль выступал за «Реал», «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». За все время испанец сыграл 916 матчей, в которых забил 383 гола и отдал 157 голевых передач.

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Рауль Гонсалес Реал Мадрид Кастилья Байер Реал Мадрид Хаби Алонсо Карло Анчелотти
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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