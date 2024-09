Легендарный экс-игрок Реала может сменить Хаби Алонсо в Байере

Легендарный экс-нападающий «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Байера».

Нынешний тренер победителей Бундеслиги Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году, если Карло Анчелотти покинет свой пост.

В настоящее время Рауль занимает должность главного тренера «Реала Кастильи», контракт экс-нападающего с дублем королевского клуба рассчитан до лета 2025-го года.

В своей карьере Рауль выступал за «Реал», «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». За все время испанец сыграл 916 матчей, в которых забил 383 гола и отдал 157 голевых передач.

🚨 NEW: Raúl is on Bayer Leverkusen’s list in case Xabi Alonso leaves next summer. @SPORTBILD pic.twitter.com/C5kpJucSdC