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  4. Экс-одноклубник Лунина: «Андрей мог начудить или побежать не туда»
Испания
10 марта 2025, 08:57 |
1488
0

Экс-одноклубник Лунина: «Андрей мог начудить или побежать не туда»

Алексей Шевченко рассказал о периоде карьеры в луганской «Заре»

10 марта 2025, 08:57 |
1488
0
Экс-одноклубник Лунина: «Андрей мог начудить или побежать не туда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Алексей Шевченко вспомнил совместную игру с вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным в 2017-18 годах, когда оба играли в луганской «Заре»:

‒ Каким запомнили Лунина в «Заре»?

– Он никогда испуганным не был, но «начудить» мог. Андрей и сейчас может выдать феноменальную игру, как против «Манчестер Сити», а может «привезти», как с румынами в сборной Украины. Иногда играет стабильно, а может куда-то не туда побежать, как было в одной игре с «Мариуполем». Однако тогда эти ошибки были из-за неопытности, большого количества энергии, желания сделать что-то невероятное.

‒ Что скажете о потенциале Лунина? Был ли он заметен еще тогда?

‒ Потенциал и данные у него отличные. Тот же Андрей Пятов тоже ошибался, но, как говорится, делал это реже. Вернидуб к Лунину относился с пониманием: говорил, что пока свои сто голов не пропустит, все нормально. Я немного обижался, потому что когда я ошибался, то терял место в основе. В ситуации с Луниным Вернидуб считал его неопытным и продолжал доверять. В итоге у всех все сложилось хорошо. Андрей пошел в «Реал», а я – сначала в «Карпаты», а потом присоединился к «Шахтеру», – рассказал Шевченко.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Алексей Шевченко Юрий Вернидуб
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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