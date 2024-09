ФОТО Арбитр почему-то отменил пенальти в ворота Барселоны. Мяч попал в руку

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На 60-й минуте Барса побеждает со счетом 3:0 благодаря дублю Ламина Ямала и мячу Дани Ольмо.

Однако жиронцы имели шанс сократить отставание в конце первого тайма, когда еще проигрывали 0:2.

Рефери назначил пенальти в ворота Барсы за игру рукой Иньиго Мартинеса. Однако, после пересмотра VAR, арбитр передумал и изменил свое решение. Это вызвало шквал негодования у игроков и фанатов Жироны, поскольку на повторе четко видно, что мяч попал в руку игрока Барселоны.

ФОТО. Скандал? Арбитр отменил пенальти в ворота Барселоны. Мяч попал в руку

how was that not a penalty against us what 😭 pic.twitter.com/wvpkFy1SzG