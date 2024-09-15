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Испания
15 сентября 2024, 18:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:30
226
0

ВИДЕО. Это разгром. Ольмо забил 3-й гол Барселоны в ворота Жироны

Дани поразил ворота жиронцев на 47-й минуте

15 сентября 2024, 18:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:30
226
0
ВИДЕО. Это разгром. Ольмо забил 3-й гол Барселоны в ворота Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На старте второго тайма Дани Ольмо довел счет до разгромного. Дани забил 3-й мяч Барсы на 47-й минуте.

Для Ольмо это уже 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

❗️ВИДЕО. Это разгром. Ольмо забил 3-й гол Барселоны в ворота Жироны

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Барселона Жирона Жирона - Барселона видео голов и обзор Дани Ольмо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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