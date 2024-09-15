ВИДЕО. Это разгром. Ольмо забил 3-й гол Барселоны в ворота Жироны

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

На старте второго тайма Дани Ольмо довел счет до разгромного. Дани забил 3-й мяч Барсы на 47-й минуте.

Для Ольмо это уже 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

❗️ВИДЕО. Это разгром. Ольмо забил 3-й гол Барселоны в ворота Жироны