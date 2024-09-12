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  4. Мюллер при жизни удостоен своей экспозиции в музеи Баварии. Что случилось?
Германия
12 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:56
133
0

Мюллер при жизни удостоен своей экспозиции в музеи Баварии. Что случилось?

Баварцы увековечили достижения нападающего

12 сентября 2024, 11:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:56
133
0
Мюллер при жизни удостоен своей экспозиции в музеи Баварии. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Мюнхенская «Бавария» подтвердила знаковый вклад нападающего команды Томаса Мюллера в историю клуба.

Сообщается, что отныне у 34-летнего Мюллера есть собственная экспозиция в музее футбольного клуба «Бавария». В ней представлены специальные бутсы Adidas, в которых играл форвард, и футболка, в которой он сыграл рекордный 710-й матч за клуб.

Напомним, 1 сентября, в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) Томас Мюллер появился на поле в футболке мюнхенцев в 710-й раз, чем превзошел показатель легендарного Зеппа Майера.

Как известно, Мюллер также держит рекорд по числу матчей за мюнхенский гранд непосредственно в Бундеслиге – 475 игр.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Томас Мюллер
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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