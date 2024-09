Мюллер при жизни удостоен своей экспозиции в музеи Баварии. Что случилось?

Мюнхенская «Бавария» подтвердила знаковый вклад нападающего команды Томаса Мюллера в историю клуба.

Сообщается, что отныне у 34-летнего Мюллера есть собственная экспозиция в музее футбольного клуба «Бавария». В ней представлены специальные бутсы Adidas, в которых играл форвард, и футболка, в которой он сыграл рекордный 710-й матч за клуб.

Напомним, 1 сентября, в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) Томас Мюллер появился на поле в футболке мюнхенцев в 710-й раз, чем превзошел показатель легендарного Зеппа Майера.

Как известно, Мюллер также держит рекорд по числу матчей за мюнхенский гранд непосредственно в Бундеслиге – 475 игр.

Thomas Müller now has his own showcase at the FC Bayern museum with the Adidas special boots and the match-worn shirt of his record breaking 710th appearance for the club pic.twitter.com/E5hCSLhAkl