Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ

Завершился первый раунд квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне Океании.

Команды Островов Кука и Американское Самоа выбыли в полуфиналах турнира четырех.

В финале сборная Самоа в овертайме победила команду Тонга (2:1 OT) и вышла во второй раунд.

Во втором раунде сформированы составы двух групп. Матчи пройдут в октябре и ноябре 2024 года.

Океания имеет одну прямую путевку на ЧМ-2026. Фаворитом считается команда Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Океании

Состав групп второго раунда

Результаты первого раунда

⚽🏟️ Match #102 of 2024.



Tonga 🇹🇴 1-2 Samoa 🇼🇸



Tonga's World Cup dream is sadly over losing to Samoa in an extra time thriller.



A beautiful show of sportsmanship amd respect at the end. Both teams forming a huddle after a very hard-fought battle on the pitch. https://t.co/Lh5IEezYWb pic.twitter.com/wK0EwaFtqs