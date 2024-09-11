Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ
Чемпионат мира
11 сентября 2024, 06:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:39
127
0

Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ

Сборная Самоа вышла во второй раунд отборочного турнира

11 сентября 2024, 06:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:39
127
0
Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ
Twitter

Завершился первый раунд квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне Океании.

Команды Островов Кука и Американское Самоа выбыли в полуфиналах турнира четырех.

В финале сборная Самоа в овертайме победила команду Тонга (2:1 OT) и вышла во второй раунд.

Во втором раунде сформированы составы двух групп. Матчи пройдут в октябре и ноябре 2024 года.

Океания имеет одну прямую путевку на ЧМ-2026. Фаворитом считается команда Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Океании

Состав групп второго раунда

  • Группа A: Соломоновы острова, Фиджи, Новая Каледония, Папуа Новая Гвинея
  • Группа B: Новая Зеландия, Таити, Вануату, Самоа

Результаты первого раунда

По теме:
Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия – претендент на чемпионат мира 2034
чемпионат мира по футболу Самоа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Футбол | 10 сентября 2024, 10:39 19
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина

Украинца в 2025 году хочет подписать «Атлетико»

ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
Футбол | 10 сентября 2024, 23:05 5
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина

Михаил активизировался во втором тайме, но пробил неудачно

Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Футбол | 11.09.2024, 05:45
Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Футбол | 11.09.2024, 07:39
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11.09.2024, 00:01
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 278
Футбол
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
09.09.2024, 18:54 91
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
10.09.2024, 07:10
Бокс
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем