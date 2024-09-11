Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ
Сборная Самоа вышла во второй раунд отборочного турнира
Завершился первый раунд квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне Океании.
Команды Островов Кука и Американское Самоа выбыли в полуфиналах турнира четырех.
В финале сборная Самоа в овертайме победила команду Тонга (2:1 OT) и вышла во второй раунд.
Во втором раунде сформированы составы двух групп. Матчи пройдут в октябре и ноябре 2024 года.
Океания имеет одну прямую путевку на ЧМ-2026. Фаворитом считается команда Новой Зеландии.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Океании
Состав групп второго раунда
- Группа A: Соломоновы острова, Фиджи, Новая Каледония, Папуа Новая Гвинея
- Группа B: Новая Зеландия, Таити, Вануату, Самоа
Результаты первого раунда
⚽🏟️ Match #102 of 2024.— Ayce (@ayceholdr) September 9, 2024
Tonga 🇹🇴 1-2 Samoa 🇼🇸
Tonga's World Cup dream is sadly over losing to Samoa in an extra time thriller.
A beautiful show of sportsmanship amd respect at the end. Both teams forming a huddle after a very hard-fought battle on the pitch. https://t.co/Lh5IEezYWb pic.twitter.com/wK0EwaFtqs
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