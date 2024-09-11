Самоа или Тонга. В Океании определен победитель 1-го раунда квалификации ЧМ

Завершился первый раунд квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне Океании.

Команды Островов Кука и Американское Самоа выбыли в полуфиналах турнира четырех.

В финале сборная Самоа в овертайме победила команду Тонга (2:1 OT) и вышла во второй раунд.

Во втором раунде сформированы составы двух групп. Матчи пройдут в октябре и ноябре 2024 года.

Океания имеет одну прямую путевку на ЧМ-2026. Фаворитом считается команда Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Океании

Состав групп второго раунда

Группа A: Соломоновы острова, Фиджи, Новая Каледония, Папуа Новая Гвинея

Группа B: Новая Зеландия, Таити, Вануату, Самоа

Результаты первого раунда