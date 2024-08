Синнер сыграл первый матч после допинг-скандала и был освистан

Первая ракетка мира Янник Синнер победил американка Маккензи Макдональда (№140 ATP) в первом круге US Open – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Это был первый матч Синнера после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе.

Отметим, что перед выходом на корт итальянца освистала публика.

Во втором раунде Янник встретится с 20-летним американцем Алексом Микельсеном.

😳 Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8