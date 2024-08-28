US Open28 августа 2024, 07:20 | Обновлено 28 августа 2024, 07:23
640
0
Синнер сыграл первый матч после допинг-скандала и был освистан
Зрители не очень тепло приняли Янника в Нью-Йорке
28 августа 2024, 07:20 | Обновлено 28 августа 2024, 07:23
640
0
Первая ракетка мира Янник Синнер победил американка Маккензи Макдональда (№140 ATP) в первом круге US Open – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.
Это был первый матч Синнера после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе.
Отметим, что перед выходом на корт итальянца освистала публика.
Во втором раунде Янник встретится с 20-летним американцем Алексом Микельсеном.
😳 Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8— Zain | Ban Janeedle Dopener. (@ItzzZain10) August 27, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2024, 17:22 10
Судя по всему, удалось найти информацию по игрокам Миная
Теннис | 27 августа 2024, 09:59 3
Слоан Стивенс не смогла дожать Клару Бюрель
Теннис | 27.08.2024, 22:55
Футбол | 28.08.2024, 01:33
Футбол | 27.08.2024, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2024, 07:49 53
27.08.2024, 09:11 5
27.08.2024, 09:25 161
27.08.2024, 09:20 4
27.08.2024, 11:13 6
26.08.2024, 20:30 18
26.08.2024, 22:37 9
27.08.2024, 23:55 181