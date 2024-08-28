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US Open
28 августа 2024, 07:20 | Обновлено 28 августа 2024, 07:23
640
0

Синнер сыграл первый матч после допинг-скандала и был освистан

Зрители не очень тепло приняли Янника в Нью-Йорке

28 августа 2024, 07:20 | Обновлено 28 августа 2024, 07:23
640
0
Синнер сыграл первый матч после допинг-скандала и был освистан
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер победил американка Маккензи Макдональда (№140 ATP) в первом круге US Open – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Это был первый матч Синнера после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе.

Отметим, что перед выходом на корт итальянца освистала публика.

Во втором раунде Янник встретится с 20-летним американцем Алексом Микельсеном.

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Янник Синнер Маккензи Макдональд US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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