Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Украинский голкипер заявлен в резерве, ворота будет защищать Тибо Куртуа
25 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет матч 2-го тура Ла Лиги.
Мадридский Реал встретится с Вальядолидом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве галактикос, ворота будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.
Стартовые составы команд на матч Реал – Вальядолид
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 25, 2024
🆚 @realvalladolidE#RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/BfxixDcdAf
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 25, 2024
Los once jugadores que saldrán de inicio en el Bernabéu.#RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/IimE0lVYmw
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