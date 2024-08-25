Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида

25 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет матч 2-го тура Ла Лиги.

Мадридский Реал встретится с Вальядолидом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве галактикос, ворота будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Стартовые составы команд на матч Реал – Вальядолид