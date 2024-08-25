Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Испания
25 августа 2024, 17:31 | Обновлено 25 августа 2024, 17:40
1356
1

Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида

Украинский голкипер заявлен в резерве, ворота будет защищать Тибо Куртуа

25 августа 2024, 17:31 | Обновлено 25 августа 2024, 17:40
1356
1
Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет матч 2-го тура Ла Лиги.

Мадридский Реал встретится с Вальядолидом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве галактикос, ворота будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Стартовые составы команд на матч Реал – Вальядолид

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец
Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла
Вальядолид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вальядолид стартовые составы Тибо Куртуа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25 августа 2024, 07:32 0
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена

«Железный Майк» выделил боксеров разных поколений

Рубикон Марино Пушича
Футбол | 25 августа 2024, 09:24 40
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича

Алексей Сливченко ищет ответ на вопрос: скажется ли на работе коуча «Шахтера» субботнее фиаско

Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25.08.2024, 01:11
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25.08.2024, 16:51
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Футбол | 25.08.2024, 11:32
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Ну це і так було зрозуміло
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
23.08.2024, 23:59 6
Футзал
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем