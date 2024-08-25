Известна оценка Забарного за матч чемпионата Англии против Ньюкасла

Сегодня, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Борнмут» и «Ньюкасл». Матч завершился в результативную ничью – 1:1.

За «Борнмут» в стартовом составе сыграл украинский центральный защитник Илья Забарный. Украинец отыграл полный поединок и получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.7 балла.

Героем поединка стал полузащитник хозяев поля Джеймс Тавернье, который стал автором забитого гола и получил от WhoScored самый высокий балл за матч – 7.9.

Оценки матча Борнмут – Ньюкасл