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Англия
25 августа 2024, 19:35 |
415
0

Известна оценка Забарного за матч чемпионата Англии против Ньюкасла

«Борнмут» сыграл вничью с «сороками» – 1:1

25 августа 2024, 19:35 |
415
0
Известна оценка Забарного за матч чемпионата Англии против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Борнмут» и «Ньюкасл». Матч завершился в результативную ничью – 1:1.

За «Борнмут» в стартовом составе сыграл украинский центральный защитник Илья Забарный. Украинец отыграл полный поединок и получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.7 балла.

Героем поединка стал полузащитник хозяев поля Джеймс Тавернье, который стал автором забитого гола и получил от WhoScored самый высокий балл за матч – 7.9.

Оценки матча Борнмут – Ньюкасл

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WhoScored Джеймс Тавернье Борнмут Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки Илья Забарный
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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