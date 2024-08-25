Украина. Премьер лига25 августа 2024, 19:59 |
2421
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Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля
Юрий Коваль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера луганского клуба
25 августа 2024, 19:59 |
2421
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Юрий Коваль может в ближайшее время покинуть пост главного тренер луганской «Зари».
По информации портала ТаТоТаке, после поражения от «Александрии» в поединке 3-го тура президент клуба Евгений Геллер дал тренерскому штабу два матча на исправление ситуации. Первый – «Заря» уже проиграли «Руху» – 0:3. Потеря очков против «Оболони» может быть фатальной как минимум для главного тренера Юрия Коваля.
Коваль работает с «Зарей» с ноября прошлого года. Сезон УПЛ 2023/24 «Заря» завершила на десятой строчке.
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кто смог бы показывать стабильно высокий результат в условиях постоянной потери лучших и финансирования на уровне клубов из нижней части турнирной таблицы?
он вытянул команду из пике весной, но опять потеря половины состава, набрали ноунеймов легионеров и нужно время на создание команды.