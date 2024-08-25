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  4. Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 19:59 |
2421
6

Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля

Юрий Коваль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера луганского клуба

25 августа 2024, 19:59 |
2421
6
Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля
ФК Заря. Юрій Коваль

Юрий Коваль может в ближайшее время покинуть пост главного тренер луганской «Зари».

По информации портала ТаТоТаке, после поражения от «Александрии» в поединке 3-го тура президент клуба Евгений Геллер дал тренерскому штабу два матча на исправление ситуации. Первый – «Заря» уже проиграли «Руху» – 0:3. Потеря очков против «Оболони» может быть фатальной как минимум для главного тренера Юрия Коваля.

Коваль работает с «Зарей» с ноября прошлого года. Сезон УПЛ 2023/24 «Заря» завершила на десятой строчке.

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Юрий Коваль Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Gargantua81
да Коваль туда не рвался, его попросили
кто смог бы показывать стабильно высокий результат в условиях постоянной потери лучших и финансирования на уровне клубов из нижней части турнирной таблицы?
он вытянул команду из пике весной, но опять потеря половины состава, набрали ноунеймов легионеров и нужно время на создание команды.
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+2
Sashko57
Не надо его "рятувати", дальше будет хуже. Нужен другой тренер или потеряем команду. 
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+1
coach85
Юоий Григорьевич, будь мужиком, напиши заявление и уйди в отставку. Не мешай работать молодым!!
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+1
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Pavel_i_CO
ахмэтаву всід подумати над цією кандидатурою. Він же звик підбирати тренерів після інших команд УПЛ
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0
BERNARDOS
Юрий Стоянов)
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0
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