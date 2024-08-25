Заря близка к увольнению наставника. Известно, что может спасти Коваля

Юрий Коваль может в ближайшее время покинуть пост главного тренер луганской «Зари».

По информации портала ТаТоТаке, после поражения от «Александрии» в поединке 3-го тура президент клуба Евгений Геллер дал тренерскому штабу два матча на исправление ситуации. Первый – «Заря» уже проиграли «Руху» – 0:3. Потеря очков против «Оболони» может быть фатальной как минимум для главного тренера Юрия Коваля.

Коваль работает с «Зарей» с ноября прошлого года. Сезон УПЛ 2023/24 «Заря» завершила на десятой строчке.