Победный старт сезона. Бавария в захватывающем матче одолела Вольфсбург

Сегодня, 25 августа, состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Вольфсбург» и самый титулованный немецкий клуб «Бавария».

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Матч прошел в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена». Мюнхенцы, которые по ходу встречи уступали со счетом 1:2, сумели вырвать победу – 3:2. Победный гол в матче забил Серж Гнабри на 82-й минуте.



Следующий матч «Бавария» сыграет 1 сентября против «Фрайбурга», а «волкам» 31 августа предстоит дуэль с новичком лиги «Хольштайном».

Бундеслига. 1-й тур, 25 августа.

Вольфсбург – Бавария – 2:3

Голы: Майер, 47, 55 - Мусиала, 20, Камински, 65 (автогол), Гнабри, 82.

Вольфсбург: Грабара, Камински, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг (Винд, 86), Арнольд, Тиагу Томаш, Маер (Герхардт, 78), Баку, Виммер (Беренс, 71).



Бавария: Нойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ (Дайер, 81), Боэ (Мюллер, 65), Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе (Коман, 75), Кейн.