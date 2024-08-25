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Чемпионат Германии
Вольфсбург
25.08.2024 16:30 – FT 2 : 3
Бавария
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Германия
25 августа 2024, 18:41 | Обновлено 25 августа 2024, 18:50
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Победный старт сезона. Бавария в захватывающем матче одолела Вольфсбург

«Ротен» победили со счетом 3:2

25 августа 2024, 18:41 | Обновлено 25 августа 2024, 18:50
401
1
Победный старт сезона. Бавария в захватывающем матче одолела Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

Сегодня, 25 августа, состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Вольфсбург» и самый титулованный немецкий клуб «Бавария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген Арена». Мюнхенцы, которые по ходу встречи уступали со счетом 1:2, сумели вырвать победу – 3:2. Победный гол в матче забил Серж Гнабри на 82-й минуте.

Следующий матч «Бавария» сыграет 1 сентября против «Фрайбурга», а «волкам» 31 августа предстоит дуэль с новичком лиги «Хольштайном».

Бундеслига. 1-й тур, 25 августа.

Вольфсбург – Бавария – 2:3
Голы: Майер, 47, 55 - Мусиала, 20, Камински, 65 (автогол), Гнабри, 82.

Вольфсбург: Грабара, Камински, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг (Винд, 86), Арнольд, Тиагу Томаш, Маер (Герхардт, 78), Баку, Виммер (Беренс, 71).

Бавария: Нойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ (Дайер, 81), Боэ (Мюллер, 65), Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе (Коман, 75), Кейн.

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Вольфсбург Серж Гнабри Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вольфсбург - Бавария
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Немає сталого малюнка гри,почекаємо,новачки не *впечатлили*,прийшлось Компані  випускати стару гвардію які виправили ситуацію.Тухель списав жирного корейця(який і сьогодні наломав дров) і в основі був Даєр,може Компані загалом зрозуміє хто є хто,якщо сам на це годен.
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