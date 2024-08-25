ВИДЕО. Три мяча, пенальти и удаление. Как Заря была разгромлена Рухом

​25 августа во Львове на Арене Львов состоялся матч 4-го тура УПЛ.

Львовский «Рух» дома разгромил луганскую «Зарю» со счетом 3:0.

Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Ярослав Карабин, Василий Рунич, Игорь Краснопир.

Остап Притула не реализовал пенальти для Руха на 14-й минуте. В компенсированное время второго тайма у львовского клуба был удален Клайвер.

Украинская Премьер-лига

4-й тур. 25 августа, Львов

Рух Львов – Заря Луганск – 3:0

Голы: Карабин, 16, Рунич, 48, Краснопир, 60

Нереализованный пенальти: Притула, 14 (Рух)

Удаление: Клайвер, 90+1 (Рух)

Видео голов и обзор матча