ВИДЕО. Три мяча, пенальти и удаление. Как Заря была разгромлена Рухом
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура УПЛ
25 августа во Львове на Арене Львов состоялся матч 4-го тура УПЛ.
Львовский «Рух» дома разгромил луганскую «Зарю» со счетом 3:0.
Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Ярослав Карабин, Василий Рунич, Игорь Краснопир.
Остап Притула не реализовал пенальти для Руха на 14-й минуте. В компенсированное время второго тайма у львовского клуба был удален Клайвер.
Украинская Премьер-лига
4-й тур. 25 августа, Львов
Рух Львов – Заря Луганск – 3:0
Голы: Карабин, 16, Рунич, 48, Краснопир, 60
Нереализованный пенальти: Притула, 14 (Рух)
Удаление: Клайвер, 90+1 (Рух)
Видео голов и обзор матча
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