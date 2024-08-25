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  4. Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин
Испания
25 августа 2024, 18:07 |
365
3

Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин

Владиславом заинтересовался «Реал Сосьедад»

25 августа 2024, 18:07 |
365
3
Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может покинуть киевский клуб.

По информации Ojeando Fútbol, украинцем заинтересовался испанский клуб «Реал Сосьедад», который в прошлом сезоне занял шестую строчку в Ла Лиге. Отметим, что в прошлом сезоне баски решились на позорный трансфер, подписав Арсена Захаряна из россии.

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».

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Реал Сосьедад Динамо Киев трансферы Владислав Ванат трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Burevestnik
чергова брехня від Д. Олійника з посиланням на х.. зна шо.
Так званим "робітникам сайту" слабо взяти інтерв'ю у Ваната, 
простіше десь в інеті шось прочитати і викласти тут таку х..ню ...
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contr
Нах . Й цей інвалід Сосьєдаду !?
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