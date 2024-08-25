Ванатом заинтересовался известный клуб Ла Лиги. Там играет россиянин

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может покинуть киевский клуб.

По информации Ojeando Fútbol, украинцем заинтересовался испанский клуб «Реал Сосьедад», который в прошлом сезоне занял шестую строчку в Ла Лиге. Отметим, что в прошлом сезоне баски решились на позорный трансфер, подписав Арсена Захаряна из россии.

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».