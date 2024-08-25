Украина. Премьер лига25 августа 2024, 17:45 | Обновлено 25 августа 2024, 17:52
135
0
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец
25 августа в 18:00 состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
25 августа 2024, 17:45 | Обновлено 25 августа 2024, 17:52
135
0
25 августа в 18:00 состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Кривбасс» и «Ингулец» проведут матч в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Роман Блавацкий из Львова.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2024, 16:51 1
Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 25 августа в 18:30
Футбол | 25 августа 2024, 14:50 8
Специалист продолжает критиковать игроков «оранжево-черных»
Футбол | 25.08.2024, 00:44
Футбол | 24.08.2024, 20:05
Другие виды | 25.08.2024, 06:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2024, 18:33 7
25.08.2024, 01:11
25.08.2024, 07:32
24.08.2024, 15:18 32
24.08.2024, 14:56 637
24.08.2024, 15:37 7
25.08.2024, 09:41 1
23.08.2024, 17:06 4