25 августа в 18:00 состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» и «Ингулец» проведут матч в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

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Обслуживать матч будет главный судья Роман Блавацкий из Львова.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец