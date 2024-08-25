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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 17:45 | Обновлено 25 августа 2024, 17:52
135
0

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец

25 августа в 18:00 состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

25 августа 2024, 17:45 | Обновлено 25 августа 2024, 17:52
135
0
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец
ФК Кривбасс

25 августа в 18:00 состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» и «Ингулец» проведут матч в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Роман Блавацкий из Львова.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс - Ингулец стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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