ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе в спешке дал Рафе футболку
18 августа королевский клуб неожиданно сыграл вничью с Мальоркой 1:1
18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
На трибунах стадиона присутствовал легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam.
Рафаэль давно является фанатом королевского клуба и всячески поддерживает сливочных.
После завершения противостояния Рафаэль остановил звездного француза Килиана Мбаппе в подтрибунном помещении и попросил футболку. Килиан, естественно, ее дал.
ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе впопыхах дал Рафе футболку
Kylian Mbappé gave Rafa Nadal his Real Madrid jersey.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2024
Iconic moment between two of the biggest athletes in the world.
pic.twitter.com/vSZ7zYY3aP
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