ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе в спешке дал Рафе футболку

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

На трибунах стадиона присутствовал легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam.

Рафаэль давно является фанатом королевского клуба и всячески поддерживает сливочных.

После завершения противостояния Рафаэль остановил звездного француза Килиана Мбаппе в подтрибунном помещении и попросил футболку. Килиан, естественно, ее дал.

ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе впопыхах дал Рафе футболку