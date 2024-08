ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе в спешке дал Рафе футболку

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

На трибунах стадиона присутствовал легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam.

Рафаэль давно является фанатом королевского клуба и всячески поддерживает сливочных.

После завершения противостояния Рафаэль остановил звездного француза Килиана Мбаппе в подтрибунном помещении и попросил футболку. Килиан, естественно, ее дал.

ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе впопыхах дал Рафе футболку

Kylian Mbappé gave Rafa Nadal his Real Madrid jersey.



Iconic moment between two of the biggest athletes in the world.



pic.twitter.com/vSZ7zYY3aP