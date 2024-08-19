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19 августа 2024, 02:34 | Обновлено 19 августа 2024, 02:40
92
0

ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе в спешке дал Рафе футболку

18 августа королевский клуб неожиданно сыграл вничью с Мальоркой 1:1

19 августа 2024, 02:34 | Обновлено 19 августа 2024, 02:40
92
0
ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе в спешке дал Рафе футболку
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

На трибунах стадиона присутствовал легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam.

Рафаэль давно является фанатом королевского клуба и всячески поддерживает сливочных.

После завершения противостояния Рафаэль остановил звездного француза Килиана Мбаппе в подтрибунном помещении и попросил футболку. Килиан, естественно, ее дал.

ФОТО. Именитый Надаль посетил матч Реала. Мбаппе впопыхах дал Рафе футболку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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