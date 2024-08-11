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11.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
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Англия
11 августа 2024, 19:06 |
702
0

С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэласа и Нанта

Два товарищеских матча завершились одинаковой ничьей

11 августа 2024, 19:06 |
702
0
С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэласа и Нанта
Getty Images/Global Images Ukraine

Два товарищеских матча команд из чемпионатов Англии, Италии и Франции завершились вничью с одинаковым счетом.

Итальянский «Интер» не удержал победу в матче против английского «Челси» в Лондоне. В середине первого тайма Маркус Тюрам открыл счет, но на последней минуте основного времени Лесли Угочукву сравнял и встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Украинский полузащитник англичан Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на Рахима Стерлинга на 78-й минуте.

Еще один английский клуб «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с французским «Нантом». В этой встрече хозяевам также пришлось отыгрываться после гола Жана-Шарля Кастеллетто в середине первого тайма. Но в середине второй половины встречи Даити Камада сравнял счет и матч завершился вничью также со счетом 1:1.

Товарищеские матчи

11 августа

Челси (Англия) – Интер (Италия) – 1:1 (0:1)
Голы: Угочукву, 90 – Тюрам, 16.

Кристал Пэлас (Англия) – Нант (Франция) – 1:1 (0:1)
Голы: Камада, 60 – Кастеллетто, 18.

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товарищеские матчи Челси Интер Милан Нант Кристал Пэлас Английская Премьер-лига Ла Лига Лига 1 (Франция)
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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