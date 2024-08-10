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  4. Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Испания
10 августа 2024, 00:14 | Обновлено 10 августа 2024, 00:53
1696
6

Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25

Карло рассказал, что Лунин будет играть только во второстепенных турнирах

10 августа 2024, 00:14 | Обновлено 10 августа 2024, 00:53
1696
6
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации авторитетного издания Relevo, если украинский вратарь останется, то не будет играть в следующем сезоне в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Лунин получит свой шанс лишь в матчах Кубка Испании. Анчелотти также рассказал Лунину, что не рассчитывает на Андрея в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», который состоится 14 августа.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 6
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Ekvato
Якщо це-правда, а не чергова "качка" для накачки переглядів, то Лунін-мозахіст, яких мало. Після минулого сезону мав відчути, що його місце не на лавці, а як тільки його туди посадили на фінал Ліги Чемпіонів, він видав такий "перформанс" у першому матчі Євро, що запам'ятається надовго. Отже, або він стискає волю у кулак і шукає новий пристойний клуб, або через 5-7 років буде там, де Максим Коваль
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+2
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fifa2020
Луня - самий більший клоун) Краще би в Зорі залишився) 
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0
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Андрій Лупак
Ахахаха, та таке і я можу сказати, і багато людей на цьому сайті. Для цього не треба бути тренером Реала)))
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0
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