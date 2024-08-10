Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации авторитетного издания Relevo, если украинский вратарь останется, то не будет играть в следующем сезоне в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Лунин получит свой шанс лишь в матчах Кубка Испании. Анчелотти также рассказал Лунину, что не рассчитывает на Андрея в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», который состоится 14 августа.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».