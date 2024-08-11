Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1-го тура чемпионата Портгугалии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Фамаликау».

Встреча начнется 11 августа в 20:00 по киевскому времени.

Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау