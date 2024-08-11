Португалия11 августа 2024, 20:05 | Обновлено 11 августа 2024, 20:42
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Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау
Игра 1-го тура чемпионата Португалии начнется 11 августа в 20:00
11 августа 2024, 20:05 | Обновлено 11 августа 2024, 20:42
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1-го тура чемпионата Портгугалии.
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«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Фамаликау».
Встреча начнется 11 августа в 20:00 по киевскому времени.
Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау
🗒️ OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 FOR TODAY!#FCFSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/O1LxaLjKzy— SL Benfica (@slbenfica_en) August 11, 2024
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