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  4. Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау
Чемпионат Португалии
Фамаликау
11.08.2024 20:00 – 78 1 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
11 августа 2024, 20:05 | Обновлено 11 августа 2024, 20:42
111
0

Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау

Игра 1-го тура чемпионата Португалии начнется 11 августа в 20:00

11 августа 2024, 20:05 | Обновлено 11 августа 2024, 20:42
111
0
Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1-го тура чемпионата Портгугалии.

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«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Фамаликау».

Встреча начнется 11 августа в 20:00 по киевскому времени.

Трубин заявлен в старте на матч чемпионата Португалии против Фамаликау

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Фамаликау
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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