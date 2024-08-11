Атлетико без проблем обыграл Ювентус в товарищеской встрече

Испанский «Атлетико» всухую выиграл у итальянского «Ювентуса» товарищеский матч, который проходил в шведском Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви».

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вскоре после перерыва Жоау Феликс открыл счет. Под конец встречи испанцы получили возможность пробить пенальти, который реализовал Анхель Корреа и счет 2:0 сохранился до завершения встречи. Примечательно, что «Ювентус» за весь матч пробил в створ ворот соперников всего один раз, тогда как «Атлетико» – шесть.

Товарищеский матч

11 августа

Атлетико (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: Феликс, 48, Корреа, 86 (с пенальти).