Атлетико без проблем обыграл Ювентус в товарищеской встрече
Испанцы забили два сухих гола
Испанский «Атлетико» всухую выиграл у итальянского «Ювентуса» товарищеский матч, который проходил в шведском Гетеборге на стадионе «Гамла Уллеви».
Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вскоре после перерыва Жоау Феликс открыл счет. Под конец встречи испанцы получили возможность пробить пенальти, который реализовал Анхель Корреа и счет 2:0 сохранился до завершения встречи. Примечательно, что «Ювентус» за весь матч пробил в створ ворот соперников всего один раз, тогда как «Атлетико» – шесть.
Товарищеский матч
11 августа
Атлетико (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:0 (1:0)
Голы: Феликс, 48, Корреа, 86 (с пенальти).
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