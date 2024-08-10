Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие

28-летний звездный испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может рассмотреть уход из английской команды летом 2025 года.

По информации Todo Fichajes, испанский футболист, выигравший все возможные турниры, готов покинуть английский клуб летом 2025 года ради перехода в «Реал». Единственный, кто может удержать Родри – это Жузеп Гвардиола. Именитый наставник пока не определился, останется ли в Манчестере. Родри готов остаться в английском клубе при условии, что там будет работать Гвардиола.



Родри стал лучшим игроком Евро-2024, на котором он со сборной Испании выиграл трофей. Ранее сообщалось, что Родри является главным фаворитом на Золотой мяч 2024.