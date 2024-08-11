Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Николаев из Львовской области после Агробизнеса выбил и харьковскую команду
11 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 между командами Николаев (Львовская область) и Металлист Харьков.
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Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:1.
Голами за Николаев отличились Виталий Славецкий, Андрей Дмуховский и Назар Цюпка. У харьковчан единственный мяч оформил Роман Горенко. С 69-й минуте Металлист играл в меньшинстве после удаления Кирилла Дигтяра.
Николаев – аматорский клуб, но в Кубке Украины успел пошуметь еще в 1-м раунде. Тогда команда выбила Агробизнес из Первой лиги – 1:0.
Кубок Украины 2024/25. Второй предварительный этап
Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков – 3:1
Голы: Славесткий, 56, Дмуховский, Цюпка, 88 – Горенко, 29
Удаление: Дигтярь, 69
Видеозапись матча
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