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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
11.08.2024 16:00 – FT 3 : 1
Металлист
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Кубок Украины
11 августа 2024, 20:35 | Обновлено 11 августа 2024, 20:36
4142
5

Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба

Николаев из Львовской области после Агробизнеса выбил и харьковскую команду

11 августа 2024, 20:35 | Обновлено 11 августа 2024, 20:36
4142
5
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
ФК Николаев (Львовская обл.)

11 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 между командами Николаев (Львовская область) и Металлист Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:1.

Голами за Николаев отличились Виталий Славецкий, Андрей Дмуховский и Назар Цюпка. У харьковчан единственный мяч оформил Роман Горенко. С 69-й минуте Металлист играл в меньшинстве после удаления Кирилла Дигтяра.

Николаев – аматорский клуб, но в Кубке Украины успел пошуметь еще в 1-м раунде. Тогда команда выбила Агробизнес из Первой лиги – 1:0.

Кубок Украины 2024/25. Второй предварительный этап

Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков – 3:1

Голы: Славесткий, 56, Дмуховский, Цюпка, 88 – Горенко, 29

Удаление: Дигтярь, 69

Видеозапись матча

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Николаев (Львовская обл) Металлист Харьков Кубок Украины по футболу удаление (красная карточка) Кирилл Дигтярь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
Де Діма? Харківський футбол нищать на корню )))
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+2
Serhii P.
.Слабаки
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0
Pavel_i_CO
МКГ яраславскага повинен зникнути, як зник сам яраславскій
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-3
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