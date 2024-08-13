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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
11.08.2024 16:00 – FT 3 : 1
Металлист
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Кубок Украины
13 августа 2024, 10:59 | Обновлено 13 августа 2024, 11:12
262
0

Николаев (Львовская обл) – Металлист – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го предварительного раунда Кубка Украины

13 августа 2024, 10:59 | Обновлено 13 августа 2024, 11:12
262
0
Николаев (Львовская обл) – Металлист – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 произошла сенсация.

Игра между командами Николаев (Львовская область) и Металлист Харьков завершилась в пользу хозяев поля (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами у хозяев отличились Виталий Славецкий, Андрей Дмуховский и Назар Цюпка. У гостей забил только Роман Горенко.

На 69-й минуте у харьковского Металлиста был удален Кирилл Дигтярь.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 11 августа

Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков – 3:1

Голы: Славецкий, 56, Дмуховский, 71, Цюпка, 88 – Горенко, 29

Удаление: Дигтярь (Металлист), 69

Видео голов и обзор матча

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Кубок Украины по футболу Николаев (Львовская обл) Металлист Харьков видео голов и обзор Кирилл Дигтярь удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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