Николаев (Львовская обл) – Металлист – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го предварительного раунда Кубка Украины
В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 произошла сенсация.
Игра между командами Николаев (Львовская область) и Металлист Харьков завершилась в пользу хозяев поля (3:1).
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Голами у хозяев отличились Виталий Славецкий, Андрей Дмуховский и Назар Цюпка. У гостей забил только Роман Горенко.
На 69-й минуте у харьковского Металлиста был удален Кирилл Дигтярь.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап. 11 августа
Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков – 3:1
Голы: Славецкий, 56, Дмуховский, 71, Цюпка, 88 – Горенко, 29
Удаление: Дигтярь (Металлист), 69
Видео голов и обзор матча
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