Николаев (Львовская обл) – Металлист – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 произошла сенсация.

Игра между командами Николаев (Львовская область) и Металлист Харьков завершилась в пользу хозяев поля (3:1).

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Голами у хозяев отличились Виталий Славецкий, Андрей Дмуховский и Назар Цюпка. У гостей забил только Роман Горенко.

На 69-й минуте у харьковского Металлиста был удален Кирилл Дигтярь.

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Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 11 августа

Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков – 3:1

Голы: Славецкий, 56, Дмуховский, 71, Цюпка, 88 – Горенко, 29

Удаление: Дигтярь (Металлист), 69

Видео голов и обзор матча