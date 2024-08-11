11.08.2024 16:00 - : -
Кубок Украины11 августа 2024, 11:45 | Обновлено 11 августа 2024, 11:54
68
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Николаев (Львовская обл) – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE
11 августа в 16:00 пройдет матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины
11 августа 2024, 11:45 | Обновлено 11 августа 2024, 11:54
68
0
11 августа начинается 2-й предварительный этап Кубка Украины 2024/25.
Один поединок запланирован на 11 августа 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубок Украины 2024/25. Второй предварительный этап
11 августа 2024
- 16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)
Смотрите видеотрансляцию матча
16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)
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