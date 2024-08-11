Николаев (Львовская обл) – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE

11 августа начинается 2-й предварительный этап Кубка Украины 2024/25.

Один поединок запланирован на 11 августа 2024 года.

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Кубок Украины 2024/25. Второй предварительный этап

11 августа 2024

16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)

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16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)