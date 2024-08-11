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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
11.08.2024 16:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
11 августа 2024, 11:45 | Обновлено 11 августа 2024, 11:54
68
0

Николаев (Львовская обл) – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE

11 августа в 16:00 пройдет матч 2-го предварительного раунда Кубка Украины

11 августа 2024, 11:45 | Обновлено 11 августа 2024, 11:54
68
0
Николаев (Львовская обл) – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE

11 августа начинается 2-й предварительный этап Кубка Украины 2024/25.

Один поединок запланирован на 11 августа 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Украины 2024/25. Второй предварительный этап

11 августа 2024

  • 16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)

Смотрите видеотрансляцию матча

16:00. Николаев (Львовская обл) – Металлист (Харьков)

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Кубок Украины по футболу Николаев (Львовская обл) Металлист Харьков смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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