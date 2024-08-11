Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая тревога в новом сезоне УПЛ. Матч Полесье – Шахтер прерван
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 19:39 |
2768
2

Первая тревога в новом сезоне УПЛ. Матч Полесье – Шахтер прерван

Команды ушли в подтрибунное помещение на 57-й минуте, 1:0 в пользу житомирян

11 августа 2024, 19:39 |
2768
2
Первая тревога в новом сезоне УПЛ. Матч Полесье – Шахтер прерван
ФК Полесье

11 августа проходит матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 57-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги. Это первая тревога в новом сезоне чемпионата Украины. Пока что неизвестно, когда продолжится поединок.

Пока что единственный гол в игре на 35-й забил Сергей Чоботенко.

По теме:
Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины
В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен
воздушная тревога Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мчедлидзе проиграл схватку за бронзовую медаль на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 13:42 14
Мчедлидзе проиграл схватку за бронзовую медаль на ОИ-2024 в Париже
Мчедлидзе проиграл схватку за бронзовую медаль на ОИ-2024 в Париже

Мурази уступил Магомедхану Магомедову из Азербайджана

Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Футбол | 10 августа 2024, 21:30 0
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном

Команды сыграли вничью 1:1

С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэласа и Нанта
Футбол | 11.08.2024, 19:06
С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэласа и Нанта
С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэласа и Нанта
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
Олимпийские игры | 11.08.2024, 00:27
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
Доминация продолжается. Определен победитель турнира по баскетболу ОИ-2024
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 10.08.2024, 23:58
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Щури попросили братушек хуярнуть ракетами, бо просирають?
Ответить
+1
zzg77
Можна не продовжувати, і так зрозуміло хто переможець!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 11
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
10.08.2024, 13:23
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 14
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 16
Олимпийские игры
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем