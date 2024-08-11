Первая тревога в новом сезоне УПЛ. Матч Полесье – Шахтер прерван

11 августа проходит матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 57-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги. Это первая тревога в новом сезоне чемпионата Украины. Пока что неизвестно, когда продолжится поединок.

Пока что единственный гол в игре на 35-й забил Сергей Чоботенко.