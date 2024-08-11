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  4. Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 19:15 |
3566
0

Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25

11 августа 2024, 19:15 |
3566
0
Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

11 августа проходит матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 2-й тур, 11 августа

Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Чоботенко, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Чоботенко, 35 мин.

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Сергей Чоботенко видео голов и обзор Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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