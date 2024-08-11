Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 августа проходит матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

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Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Украинская Премьер-лига 2024/25. 2-й тур, 11 августа

Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Чоботенко, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Чоботенко, 35 мин.