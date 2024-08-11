Украина. Премьер лига11 августа 2024, 19:15 |
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Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
11 августа 2024, 19:15 |
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11 августа проходит матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Арена Левый Берег». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Украинская Премьер-лига 2024/25. 2-й тур, 11 августа
Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Чоботенко, 35
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Чоботенко, 35 мин.
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