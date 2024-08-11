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  4. Цуренко разгромно проиграла 77-й ракетке в отборе к турниру в Цинциннати
WTA
11 августа 2024, 19:47 | Обновлено 11 августа 2024, 19:48
1126
1

Цуренко разгромно проиграла 77-й ракетке в отборе к турниру в Цинциннати

Леся без шансов уступила Джессике Бузас Манейро в 1-м раунде квалификации тысячника

11 августа 2024, 19:47 | Обновлено 11 августа 2024, 19:48
1126
1
Цуренко разгромно проиграла 77-й ракетке в отборе к турниру в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах без шансов проиграла 77-й ракетке мира из Испании Джессике Бузас Манейро за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Квалификация. Хард

Леся Цуренко (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) [14] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Леся сумела сделать только 1 брейк и проиграла 5 своих подач.

На прошлой неделе Цуренко добралась до 2-го раунда соревнований идентичной категории в Торонто. Там она одолела Бьянку Андрееску, а проиграла Анне Калинской.

В финале отбора к тысячнику в Цинциннати Джессика сыграет против первой сеяной квалификации Магдалены Френх.

В основной сетке престижного турнира в США Украину будут представлять Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ранее украинки узнали своих первых соперниц.

По теме:
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Украинки узнали соперниц на престижном турнире в Цинциннати
Минус Свитолина и Цуренко. Известны участницы 1/8 финала турнира в Торонто
WTA Цинциннати Джессика Бузас Манейро Леся Цуренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Ніякого почуття власної гідності. Чомусь грає Леся, а соромно мені.
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