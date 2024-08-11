Цуренко разгромно проиграла 77-й ракетке в отборе к турниру в Цинциннати

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 85) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах без шансов проиграла 77-й ракетке мира из Испании Джессике Бузас Манейро за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Квалификация. Хард

Леся Цуренко (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) [14] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Леся сумела сделать только 1 брейк и проиграла 5 своих подач.

На прошлой неделе Цуренко добралась до 2-го раунда соревнований идентичной категории в Торонто. Там она одолела Бьянку Андрееску, а проиграла Анне Калинской.

В финале отбора к тысячнику в Цинциннати Джессика сыграет против первой сеяной квалификации Магдалены Френх.

В основной сетке престижного турнира в США Украину будут представлять Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Ранее украинки узнали своих первых соперниц.