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  4. Украинки узнали соперниц на престижном турнире в Цинциннати
WTA
11 августа 2024, 08:41 |
143
0

Украинки узнали соперниц на престижном турнире в Цинциннати

В основной сетке Украину представят четыре теннисистки

11 августа 2024, 08:41 |
143
0
Украинки узнали соперниц на престижном турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка хардового турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

В основной сетке Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Матчи первого раунда с участием украинских теннисисток

Марта Костюк (№20 WTA) [15] – Элизе Мертенс (№35 WTA)

Даяна Ястремская (№27 WTA) – Каролина Мухова (№30 WTA)

Элина Свитолина (№34 WTA) – соперница из квалификации

Ангелина Калинина (№49 WTA) – Каролина Возняцки (№70 WTA)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Цинциннати Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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