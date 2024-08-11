WTA11 августа 2024, 08:41 |
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Украинки узнали соперниц на престижном турнире в Цинциннати
В основной сетке Украину представят четыре теннисистки
11 августа 2024, 08:41 |
143
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Состоялась жеребьевка хардового турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).
В основной сетке Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Матчи первого раунда с участием украинских теннисисток
Марта Костюк (№20 WTA) [15] – Элизе Мертенс (№35 WTA)
Даяна Ястремская (№27 WTA) – Каролина Мухова (№30 WTA)
Элина Свитолина (№34 WTA) – соперница из квалификации
Ангелина Калинина (№49 WTA) – Каролина Возняцки (№70 WTA)
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